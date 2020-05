Il San Salvo rimedia la quarta sconfitta consecutiva in campionato sul campo di Pineto. I biancazzurri ormai in piena crisi di risultati cedono 3-1 ai padroni di casa. La formazione locale si porta in vantaggio al 12’ con il bravo Stacchiotti. Nella ripresa, dopo 4 minuti, il Pineto raddoppia su calcio di rigore trasformato da Maloku.

La rete della bandiera dei sansalvesi arriva al 65’ con Felice. Il sigillo all’incontro arriva al 76’ e porta la firma ancora di Maloku. Con questa sconfitta il San Salvo resta fermo a tre punti in piena zona play-out e le sorti del tecnico Gallicchio potrebbero essere legate alla gara di domenica prossima, tra le mura amiche, contro l’abbordabile River Casale 65. (Luca Di Sciascio)



A Cupello l'Avezzano passa 2-1 e resta in vetta alla classifica insieme al San Nicolò vincente all'Aragona 2-0. Al 30' padroni di casa in vantaggio con la rete di Luongo, allo scadere pareggiano i marsicani con Moro. Al 55' Di Valerio firma la rete del vantaggio ospite. Nel prossimo turno la formazione di Memmo, ultima in classifica a quota 1, va a fare visita al Miglianico (8 punti), oggi vittorioso 2-1 in trasferta contro il Montorio.

I risultati della quinta giornata di Eccellenza. Domenica 29 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-Francavilla 1-1, Altinrocca-Civitella Roveto 1-1, Capistrello-Rosetana 1-0, Montorio-Miglianico 1-2, Pineto-San Salvo 3-1, River Casale-Acqua&Sapone 1-1, Torrese-Vasto Marina 3-0, Vastese-San Nicolò 0-2, Virtus Cupello-Avezzano 1-2



La classifica. Avezzano e San Nicolò 13, Capistrello e Torrese 11, Pineto 10, Alba Adriatica e Miglianico 8, Francavilla, Montorio e Rosetana 7, Civitella Roveto e Vastese 5, River Casale 4, Altinrocca, San Salvo e Vasto Marina 3, Acqua&Sapone 2, Virtus Cupello 1



Il prossimo turno, sesta giornata. Domenica 6 ottobre ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica, Avezzano-Pineto, Civitella Roveto-Torrese, Francavilla-Vastese, Miglianico-Virtus Cupello, San Nicolò-Capistrello, San Salvo-River Casale, Vasto Marina-Montorio, Acqua&Sapone-Rosetana