Un nuovo macchinario radiologico entrerà in funzione il 1 ottobre presso il presidio ospedaliero di Vasto. A darne notizia è Raffaello Villani, coordinatore tecnico sanitario dell'Uoc di Radiologia. "La sua funzionalità è molto importante - spiega Villani - poichè i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso in codice verde, giallo e rosso, che non devono essere sottoposti ad esami Tac e/o ecografia, saranno sottoposti ad accertamento radiologico direttamente nella nuova sala radiologica del Pronto Soccorso", senza dover essere trasportati nel reparto di radiologia.

Quello che entrerà in funzione è un apparecchio d'avanguardia, "che permetterà di esaminare il paziente traumatizzato senza che lo stesso sia movimentato, con una notevole riduzione dei rischi che lo spostamento può comportare". Miglioreranno anche i tempi d'attesa del paziente, poichè "le immagini giungeranno alla lettura del medico radiologo per via telematica (senza dover attendere lo sviluppo della pellicola)". Una volta redatto il referto questo sarà visualizzato dai medici del pronto soccorso in tempo reale.

L'entrata in funzione di questo macchinario rappresenta un successo per l'unità di radiologia, con l'impegno dell'ex primario Maria Amato e dell'attuale Giuseppe Palombo, assistiti dai coordinatori Giancarlo D'Ambrosio e Raffaello Villani, per giungere all'obiettivo senza incappare nelle lungaggini burocratiche che spesson rallentano il miglioramento dell'offerta ai pazienti.

Molto importante è stata anche la proficua collaborazione con il primario del Pronto Soccorso, Lorenzo Russo e con la caposala Claudia D'Avino. "E' doveroso ringraziare - commentano dall'Uoc di radiologia - la direzione generale della Asl che ha voluto l'attivazione di questa apparecchiatura, assieme ai responsabili del servizio di ingegneria clinica ed informatica".