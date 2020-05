San Nicolò corsaro all'Aragona. La Vastese perde 2-0 ed esce dal campo accompagnata dal malumore dei tifosi di casa. In 8 minuti gli ospiti segnano due volte, chiudendo la partita e lanciandosi in vetta alla classifica.

Le emozioni sono tutte nel finale. Al 66' il portiere della Vastese Cialdini aveva parato un rigore a Iaboni. Ma gli ospiti hanno continuato a pressare e sono riusciti a trovare il gol al 78' con De Luca. Il raddoppio arriva pochi minuti più tardi direttamente su calcio di punizione. E' Micolucci, direttamente su punizione, ad insaccare alle spalle del portiere biancorosso.

A questo punto l'esperienza di Nicola Di Santo sulla panchina biancorossa sembra essere arrivata al termine. I dirigenti Di Domenico, Prospero e Salvatorelli non erano presenti allo stadio per impegni politici e di lavoro, dovrebbero rientrare tra questa sera e domani, probabile quindi che una decisione in merito alla guida tecnica venga presa al loro rientro.

I nomi che circolano sono due: Luigi Carosella, ex giocatore della Pro Vasto ed ex allenatore di Virtus Cupello e Bojano, e il pescarese Fabio Montani, ex giocatore di Lanciano e Vastese, tecnico di Penne, San Nicolò, Montenero e Angolana. Nella stagione 2006/07 è stato il vice di Andrea Camplone a Lanciano in C1. Il primo sembra essere in vantaggio, entrambi erano oggi in tribuna all'Aragona.





La partita. Triglione va in tribuna per scelta tecnica, Di Santo e Torres sono infortunati, Antignani non al meglio parte dalla panchina. Di Santo schiera un 4-1-4-1, la difesa con Irmici e Benedetti centrali con Pantalone e Cardone terzini, a centrocampo ci sono Spagnuolo e davanti a lui dalla destra Berardi, Battista, Avantaggiato e Di Vito, in avanti Soria unica punta. Nel San Nicolò giocano l'ex Pescara, Bari e Ascoli Micolucci e l'ex Pro Vasto, Vasto Marina e San Salvo, Rossi Finarelli.

Al 10' Vastese in avanti con Soria che si accentra dalla sinistra, entra in area e manda fuori. Per dieci minuti ci sono dei timidi tentativi in avanti da parte di entrambe le squadre, ma nulla di concreto. Al 22' gol annullato per fuorigioco al San Nicolò, punizione centrale battuta da Iaboni, Cialdini non trattiene, arriva Micolucci che insacca, l'arbitro non convalida.

Al 28' ancora Soria dalla sinistra, viene fermato, la palla finisce sui piedi di Di Vito che calcia in porta, la conclusione viene ribattuta dalla difesa ospite, al 32' di nuovo Soria lanciato a rete da Di Vito si presenta davanti a Di Giuseppe, ma il guardalinee segnala un fuorigioco dubbio.

Al 38' De Santis tira da fuori area, ma il suo tiro si perde sul fondo, al 40' Pantalone prende palla sulla trequarti, serve Battista sulla destra che mette in mezzo dove Avantaggiato colpisce con la punta del piede e manda fuori. Il primo tempo tra Vastese e San Nicolò si conclude a reti inviolate, con poche le occasioni da gol.

Inizia la ripresa, non c'è nessun cambio, Iaboni da posizione centrale calcia e manda fuori, il tempo passa, ma nessuna delle due squadre riesce ad essere pericolosa in avanti, al 59' buona palla in area dalla destra per Chiacchiarelli che non ci arriva, al 61' conclusione dalla distanza di Chiacchiarelli, Cialdini si distende e para.

Al 66' calcio di rigore per il San Nicolò, Irmici commette fallo su Gabrieli che cade a terra, l'arbitro Di Tommaso di Rieti non ha dubbi, batte Iaboni, Cialdini si distende sulla destra e para. L'estremo difensore biancorosso si conferma pararigori, dopo quello neutralizzato in Coppa Italia contro l’Altinrocca.

Al 78' il San Nicolò riesce a passare in vantaggio, De Luca servito in area dalla destra da Sall Sorgent tira e insacca e all'86' gli ospiti raddoppiano, Micolucci su punizione sigla lo 0-2. La reazione della Vastese è nulla, ci prova Battista dalla distanza ma il suo tiro è da dimenticare e al secondo dei tre minuti di recupero è ancora il centrocampista che davanti a Di Giuseppe fa tutto bene tranne che il tiro.

All'Aragona finisce 2-0 per il San Nicolò che resta al comando della classifica con l'Avezzano a 13 punti. La Vastese è ferma a quota 5 e domenica 6 ottobre alle 15.00 andrà a giocare a Francavilla (7 punti), che oggi ha pareggiato 1-1 ad Alba Adriatica.





La diretta minuto per minuto dallo stadio (clicca qui).

Tabellino

Vastese-San Nicolò 0-2 (0-0)

Reti: 78’ De Luca (San Nicolò), 86’ Micolucci (San Nicolò)

Vastese: Cialdini, Pantalone, Cardone, Spagnuolo, Benedetti (81’ Catenaro), Irmici, Berardi (79’ Balzano), Battista, Avantaggiato (73’ Galiè), Soria, Di Vito. A disposizione Cianci, Napolitano, D'Adamo, Antignani. Allenatore Nicola Di Santo

San Nicolò: Di Giuseppe, Sall Sergent (79’ D’Orazio), Mozzoni, Micolucci, Gabrieli, Petronio, Chiacchiarelli (73’ Ciampoli), De Santis, Rossi Finarelli (64’ De Luca), Iaboni, Recchiuti. A disposizione Digifico, Di Gianluca, Tarquini, Marcoianni. Allenatore Massimo Epifani

Arbitro: Daniele Di Tommaso di Rieti (assistenti: Urbano e Imbastaro di Lanciano)

Ammoniti: Battista (Vastese) Sall Sergent (San Nicolò), Cardone (Vastese), Irmici (Vastese), Catenaro (Vastese)





I risultati della quinta giornata di Eccellenza. Domenica 29 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-Francavilla 1-1, Altinrocca-Civitella Roveto 1-1, Capistrello-Rosetana 1-0, Montorio-Miglianico 1-2, Pineto-San Salvo 3-1, River Casale-Acqua&Sapone 1-1, Torrese-Vasto Marina 3-0, Vastese-San Nicolò 0-2, Virtus Cupello-Avezzano 1-2

La classifica. Avezzano e San Nicolò 13, Capistrello e Torrese 11, Pineto 10, Alba Adriatica e Miglianico 8, Francavilla, Montorio e Rosetana 7, Civitella Roveto e Vastese 5, River Casale 4, Altinrocca, San Salvo e Vasto Marina 3, Acqua&Sapone 2, Virtus Cupello 1

Il prossimo turno, sesta giornata. Domenica 6 ottobre ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica, Avezzano-Pineto, Civitella Roveto-Torrese, Francavilla-Vastese, Miglianico-Virtus Cupello, San Nicolò-Capistrello, San Salvo-River Casale, Vasto Marina-Montorio, Acqua&Sapone-Rosetana