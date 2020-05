Si conclude con un decimo posto il Gran Premio di Aragòn per Andrea Iannone. Il pilota vastese taglia il traguardo dietro alle due Ducati ufficiali guidate da Dovizioso e Hayden. A vincere la gara sul tracciato spagnolo è stato Marc Marquez, assoluto dominatore della stagione al suo esordio in MotoGp. Con Pedrosa caduto nella prima parte di gara è stato Lorenzo ad arrivare secondo con Valentino Rossi che torna sul podio.

Ora mancano 4 gare al termine della stagione. Per Iannone l'obiettivo del decimo posto mondiale è lontano ma non ancora irragiungibile. Sarà fondamentale continuare a lavorare bene, come è riuscito a fare nelle ultime settimane, per concludere nel miglior modo possibile la stagione 2013 e poi capire cosa accadrà in vista del prossimo campionato.

La classifica mondiale: Marquez 278, Lorenzo 239, Pedrosa 219, Rossi 185, Crutchlow 156, Bradl 135, Bautista 125, Dovizioso 112, Hayden 102, Smth 80, Espargaro 76, Pirro 50, Iannone 47, Edwards 31, Barbera 26, De Puniet 23, Petrucci 23, Hernandez 11, Spies 9, Corti 8, Aoyama 8, De Angelis 5, Abraham 5, Laverty 3, Staring 2, Del Amor 1