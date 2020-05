Partenza questa mattina da Piazza Pudente per il nuovo viaggio di Antonio Borromeo. Papi Gump, come ormai lo chiamano tutti, ha fatto rotta verso sud. Percorrerà centinaia di chilometri scendendo lungo la costa Adriatica e risalendo poi lungo quella tirrenica per dirigersi a Roma. L'obiettivo di questo suo secondo viaggio a piedi è arrivare in piazza San Pietro per portare all'attenzione di Papa Francesco le problematiche legate alla bigenitorialità. Nel video le immagini della partenza, con la benedizione impartita dall'arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte.