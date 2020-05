Dalla prossima settimana modifiche nella circolazione stradale urbana. A confermare quando indicato dalle ordinanze pubblicate nei giorni scorsi sull'Albo pretorio è il tenente Giuseppe Del Moro, responsabile del nucleo viabilità della polizia municipale. Una prima fase di modifiche c'era già stata con le inversioni dei sensi di marcia su via Zanella e via Silvio Pellico (in precedenza a doppio senso di circolazione).

Ora toccherà a via Pantini e al primo tratto di viale D'Annunzio, traverse di via Madonna dell'Asilo, diventare a senso unico. "Daremo corso all'altra parte dell'ordinanza con cui l'amministrazione comunale sta rivedendo i flussi di traffico nel centro storico - spiega Del Moro- . Cambia senso di marcia in via Madonna dell'Asilo fino a via Pantini e quest'ultima diverrà a senso unico a salire. Senso unico a salire anche su viale d'Annunzio, all'innesto da via Michetti, nei pressi dell'Hotel San Marco".

Per una migliore circolazione urbana ci saranno presto novità anche nel tratto di via Michetti compreso tra il cinema Globo e l'Agenzia per la promozione culturale della regione Abruzzo. Infatti cambierà la disposizone dei parcheggi, non più a lisca di pesce ma in senso longitudinale. Si perderà qualche posto auto a beneficio di una circolazione più fluida, "senza più incorrere nel blocco del traffico quando un camion o un furgone restavano in trappola per la carreggiata troppo stretta".