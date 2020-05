A Cupello è il giorno del dolore per l'ultimo saluto a Nicola Christian Tambelli. Dopo 10 giorni dalla sua scomparsa, avvenuta tragicamente il 18 settembre mentre lavorava in un terreno a Montenero, parenti ed amici si sono ritrovati nella chiesa della Natività di Cupello per il suo funerale. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, per rendere omaggio al giovane concittadino strappato alla vita da un fatale incidente.

Palloncini e fiori bianchi ed uno striscione scritto dagli amici del 29enne operaio, conosciuto da tutti in paese e ricordato come una persona semplice e buona, sempre rispettoso di tutti e grande lavoratore. E proprio il suo lavoro gli è stato fatale.

L'esito dell'autopsia, effettuata presso l'ospedale San Timoteo di Termoli, potrà aggiungere elementi utili all'inchiesta aperta dalla magistratura molisana sulla morte di Christian Tambelli. Al centro dell'attenzione degli inquirenti il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro nel campo in cui il giovane ed altri suoi colleghi, dopendenti di una ditta di Cupello, stavano lavorando.

Al celebrante il compito di esprimere il dolore di una intera comunità e la vicinanza alla famiglia che vede spegnersi una vita così giovane. Ma è tutto un paese ad essersi stretto a chi a Christian voleva più bene e ne porterà sempre il ricordo nel cuore.