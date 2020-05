A seguito di segnalazione alla Sala Operativa del Commissariato di Vasto, nella tarda serata del giorno 17 settembre, l’intervento tempestivo della Squadra Volante effettuato in Corso Plebiscito, angolo Via Aimone, ha impedito un tentativo di furto aggravato in danno ad un motociclo, ad opera di un cittadino straniero.



Il proprietario del motociclo, richiamato da strani rumori provenienti dall’esterno e affacciatosi per verificare cosa stesse accadendo, ha visto un giovane armeggiare sulla sua moto ed ha chiamato tempestivamente il 113.



Avendo riscontrato, nei giorni precedenti, furti di oggetti personali e di qualche spicciolo contenuti nel portaoggetti del suo veicolo, il cittadino aveva parcheggiato il motociclo in modo da renderlo visibile dalla finestra della sua abitazione. Nel contempo si era rivolto agli operatori del commissariato per ottenere un intervento velocissimo nell’ipotesi in cui i furti potessero

ripetersi.



Giunti tempestivamente sul luogo della segnalazione gli agenti coglievano il giovane in flagranza di reato, procedendo alla sua

identificazione. Anche in questo caso la collaborazione dei cittadini si è rivelata fondamentale per il buon esito delle operazioni di Polizia. Lo stesso giovane, infatti, era sospettato di aver commesso altri furti.



Il cittadino, R. A., rumeno senza fissa dimora, si è giustificato adducendo motivazioni legate alla necessità di reperire del denaro, essendo egli privo di lavoro oltre che di una casa. Lo stesso è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per tentato furto aggravato.