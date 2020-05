Non nascondono la soddisfazione gli organizzatori della seconda edizione del Salotto Fotografico che questa volta ha messo in scena le frizzanti atmosfere dell'epoca pin up degli anni 50. Il Bed and breakfast Piccolo Circolo Garibaldino si conferma la location ideale per eventi culturali ed artistici grazie alla sua grande varietà di stili e ambientazioni suggestive e, dopo aver ospitato produzioni di rilievo nazionale come il nuovo spot delle Fonzies, ha aperto ancora una volta le sue porte alla fotografia artistica in collaborazione con la Zonzo Web e l’artista di fama internazionale Roxy Rose.

“La nostra più grande soddisfazione – dichiarano i fotografi Angelo Taraborrelli e Simona Cannone – è di essere riusciti a trasmettere a tutti i partecipanti il nostro entusiasmo per la fotografia di qualità. Organizzare un evento di questo tipo richiede una grande attenzione ai dettagli, nella scelta degli accessori e nella preparazione delle pose. Collaborare con un’artista come Roxy Rose rende tutto più facile e divertente e siamo contenti che sia stata una bella esperienza anche per le ragazze che hanno partecipato. E’ stata un’occasione anche per loro per partecipare ad un set professionale e per carpire qualche segreto che Roxy ha saputo trasmettere con la sua grande esperienza, preparandole allo scatto con l’abito, il trucco, l’acconciatura e la giusta posa”. Nel corso della giornata il set si è spostato anche nel centro di Vasto e nelle sale di Palazzo D’Avalos, gentilmente concesse dai gestori del complesso museale.