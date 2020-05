Domenica 29 settembre il vicepresidente della camera Luigi Di Maio torna a San Salvo per incontrare i cittadini. Per l’occasione il MoVimento 5 stelle San Salvo organizzerà un gazebo informativo in Piazza Papa Giovanni XXIII, per spiegare ai cittadini cosa sta accadendo in Parlamento. Alle ore 11.30 avremo ospite sotto il gazebo il portavoce parlamentare Luigi Di Maio al quale i rappresentanti di 5 stelle faranno conoscere la città. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.



"Ciò che più mi fa arrabbiare è l’immobilismo - dichiara Luigi Di Maio - in questo momento ci sono due Camere ostaggio di Pd e Pdl, gente che non ha mai mantenuto una promessa in 20 anni, e non lo farà neanche questa volta. Tutto bloccato: zero leggi approvate, nessun provvedimento per diminuire la pressione fiscale, il Presidente Napolitano che si ostina a lasciare in piedi questa Legislatura e un Presidente del Consiglio all’Onu a dire che in Italia tutto va bene. Solo per il condono alle slot machine di 1 miliardo e mezzo questo Governo è costato 10 volte nuove elezioni che si potevano tenere 4 mesi fa. Non funzionano, è inutile, ci si accanisce su degli inerti. Andiamo a votare e facciamo valutare ai cittadini".