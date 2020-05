Il motomondiale torna in Spagna per il terzo dei quattro gran premi da disputare in terra iberica. Dopo Jerez e Barcellona i campioni delle due ruote sono sbarcati ad Aragòn. Da poco si sono concluse le prove ufficiali che hanno stabilito l'ordine in griglia di partenza per la gara di domani. A guidare il gruppo ci sono, e non è un novità, i tre spagnoli dominatori della stagione. In pole position si è piazzato il prodigioso Marquez, seguito da Lorenzo e Pedrosa. Quarto il primo italiano, Valentino Rossi.

Andrea Iannone, dopo essere passato dai ripescaggi della Q1, si è dovuto accontentare della 12esima piazza. Il pilota vastese, in sella alla Ducati del Pramac Energy Team, è alla ricerca di buone posizioni in questa fase conclusiva della stagione, dopo che una buona parte del campionato è stata pesantemente condizionata da guai fisici e qualche caduta.

Domani Iannone cercherà di fare una buona gara, nel tentativo quantomeno di riuscire a sopravanzare i piloti in sella alle Ducati ufficiali che lo precedono in griglia.