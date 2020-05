Le luminarie si sono accese già da un paio di giorni, la prima sera solo per metà, ieri nella versione "completa". Sono in versione "ridotta" rispetto agli scorsi anni, segno delle poche risorse nelle casse comunali di cui bisogna tener conto in un momento storico in cui le priorità per i cittadini sono rappresentate dal lavoro e dal poter arrivare a fine mese.

Saranno due i giorni di feste organizzati dall'amministrazione comunale in onore del Santo Patrono della città, San Michele Arcangelo. Questa sera, come accaduto negli scorsi anni, il divertimento nel centro storico è affidato all'iniziativa dei locali.

Poi, domani mattina, sarà l'Arcivescovo Bruno Forte ad aprire, con la messa delle 11 a Santa Maria Maggiore, i festeggiamenti che culmineranno nella processione di lunedì 30, mentre il concerto dei Nomadi e i fuochi artificiali sono stati spostati a giovedì 3 ottobre per cause legate al meteo.

Una novità è rappresentata dal posizionamento della cassarmonica sui cui si esibiranno le due bande. Lo scorso anno era stata montata in piazza Pudente, dopo tanti anni davanti alla cattedrale di San Giuseppe. Quest'anno il palco illuminato è stato posizionato in corso nuova Italia, tra i due ex palazzi scolastici.

Il programma - Domenica 29

Apertura festeggiamenti ore 9,00

Ss. Messe(Chiesa S. Maria Maggiore) ore 7,30 - 8,30 - 9,30 - *11,00 - 19,00

Gran concerto bandistico - Città di Lauro

Maestro Direttore e Concertatore Giuseppe Carannante

ore 10,30 - 20,30 Corso Nuova Italia (Ex Palazzi Scolastici)

Lunedì 30

Ss. Messe (Chiesa S. Maria Maggiore) ore 7,30 - 9,30 - 11,00

Santa Messa(Chiesa di Santa Maria Maggiore) ore 18,00

a seguire Solenne Processione presieduta da Sua Ecc. Mons. Bruno Forte

Percorso: Strada Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via San Michele

Gran concerto bandistico Città di Lecce

Maestro Direttore e Concertatore Paolo Addesso

ore 10,30 - 20,30 Corso Nuova Italia (Ex Palazzi Scolastici)

Giovedì 3 ottobre

Nomadi in concerto

ore 22,00 Piazza del Popolo (Ingresso Gratuito)



Spettacolo pirotecnico