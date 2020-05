Mattinata dedicata a "Puliamo il mondo" per i volontari di Legambiente e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Nel fine settimana dedicato a livello nazionale alla pulizia delle città, il Circolo vastese presieduto da Fausta Nucciarone ha promosso la raccolta degli pneumatici abbandonati nel territorio di Vasto. Sono tante, purtroppo, le zone dove l'inciviltà dei cittadini ha contribuito alla creazione di vere e proprie discariche a cielo aperto. Dopo aver individuato i punti con maggior presenza di pneumatici i volontari sono entrati in azione, per recuperare gomme di moto, auto e camion che qualcuno ha preferito lasciare nelle campagne piuttosto che smaltirle correttamente.

Con l'ausilio di un mezzo e del personale della Pulchra sono stati caricati circa 170 pneumatici, che ora sono stati depositati nel terreno adiacente la sede della Protezione Civile, in attesa di essere caricati dalla Ecotyre, la società che ha stipulato la convenzione con Legambiente. Anche il sindaco Lapenna, il vicesindaco Sputore e il consigliere Baccalà si sono muniti di guanti e hanno collaborato alla raccolta dei rifiuti. Nel corso delle operazioni di recupero delle gomme, gli uomini coordinati da Eustachio Frangione hanno anche rinvenuto sacchi d'immondizia con evidenti indizi di proprietà. Saranno quindi redatti verbali di segnalazione alla Polizia Municipale per abbandono di rifiuti.

L'iniziativa di Legambiente si è svolta anche a San Salvo, con la collaborazione di amministrazione comunale e Protezione Civile Valtrigno. Nonostante l'ecocentro aperto nella zona industriale, nel territorio sansalvese sono stati recuperati circa 200 copertoni abbandonati.