Prova di carattere del Real Tigre che paga ancora il salto di categoria, ma pareggia 1-1 in casa contro la Torrese, nonostante l'uomo in meno dalla fine del primo tempo, per l'espulsione di Ferrazzo. Ospiti in vantaggio al 61' con Di Fazio, pareggio dei padroni di casa all'80' con Lupo. Per la squadra di Liberatore, ancora squalificato, un punto che la porta a quota 2 in classifica.

La partita. I gialloneri cercano la prima vittoria in Promozione, ma hanno davanti la squadra seconda in classifica, il compito non è dei più semplici. Al 6' Di Fazio serve sulla destra Mucci che entra in area dal vertice e lascia partire un diagonale da posizione ravvicinata che si spegne sul fondo. Al 13' Travaglini ruba palla e avanza, mette in mezzo, la sfera attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno dei suoi compagni intervenga. Al 25' Mucci in contropiede tira e manda fuori, al 36' calcio piazzato di Rachini, Di Fazio colpisce di testa e non centra lo specchio della porta di poco. Al 43' Mucci cade in area, per l'arbitro D'Orazio non è fallo di Vetta, ma simulazione dell'attaccante. Nel minuto di recupero viene espulso Ferrazzo per aver rifilato un calcio a Marulli al limite dell'area.

Il Real Tigre resta con un uomo in meno, Liberatore inserisce D'Aiello per Travaglini, ma la partita non si sblocca. Al 53' buona palla in avanti per Madonna che si coordina a tira, Zampacorta para. Al 54' Di Fazio servito da Sciarra si ritrova da solo davanti a Farina, arriva Vetta che salva la propria porta opponendosi alla conclusione. Al 61' Torrese in vantaggio, dalla destra Mucci crossa in area dove c'è Di Fazio che segna di testa. Al 69' gli ospiti hanno una buona occasione per raddoppiare, traversone di Di Fazio sul quale arriva Zaccagnini che tira, Farina para ma non trattiene, arriva Mucci che da due passi a porta sguarnita non riesce a colpire.

All'80' il Real Tigre riesce a pareggiare, punizione di Fantasia dalla trequarti, Di Foglio prolunga di testa per Vetta che sempre di testa prende la traversa, la sfera torna in gioco, arriva Lupo che di testa insacca l'1-1. Nel finale si fa male Farina dopo uno scontro con Mucci. Il portiere resta a terra per qualche minuto, colpito da una tacchettata nelle parti basse, poi il gioco riprende, ma non succede più nulla.

Nel prossimo turno, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.30, per la squadra della presidentessa Simonetta Baiocco, trasferta in casa del Castello 2000.

Tabellino

Real Tigre-Torrese 1-1 (0-0)



Reti: 61' Di Fazio (Torrese), 80' Lupo (Real Tigre)



Real Tigre: Farina, Sanconcordio, Sabatini, Vetta, Carlucci S. (69' Fantasia), Di Foglio, Di Laudo, Lupo, Travaglini (46' D'Aiello), Ferrazzo, Madonna (55' Di Martino). A disposizione Smerilli, Di Giorgio, Sottile, Monteferrante. Allenatore Amedeo Nanni (Liberatore squalificato)

Torrese: Zampacorta, Marulli, Evangelista (51' Sciarra), Rachini, Di Bartolomeo, Scariti, Argento, Di Fazio (87' Borcea), Mucci, Canale (46' Zaccagnini), Capitanio. A disposizione Apruzzese, Novelli, Corti, Leombruni. Allenatore Eugenio Natale

Arbitro: Matteo D'Orazio di Teramo (assistenti: Carmine Martelli e Alessandro Martelli di Lanciano)



Ammoniti: Di Martino (Real Tigre), Di Fazio (Torrese), Mucci (Torrese)

Espulso: al 46' Ferrazzo (Real Tigre)