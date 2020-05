Torna in campo l’Eccellenza domenica alle ore 15.00 per la quinta giornata di campionato. Alla Vastese, reduce dai pareggi subiti nel finale da parte di Acqua&Sapone (3-3) e Vasto Marina (1-1), non poteva capitare avversario peggiore in questo momento. All'Aragona arriva il San Nicolò, capolista insieme all’Avezzano a 10 punti, vittorioso 6-1 tra le mura amiche contro il River Casale e candidato alla promozione in Serie D. La squadra di Di Santo è chiamata ad una reazione, soprattutto dal punto di vista del gioco. Arbitra Daniele Di Tommaso di Rieti, coadiuvato dagli assistenti Urbano e Imbastaro di Lanciano.



In settimana sono usciti i nuovi gironi di Coppa Italia, la Vastese è inserita nel triangolare B, con Virtus Cupello e Avezzano. La prima partita si giocherà all’Aragona contro il Cupello, mercoledì 16 ottobre alle 15.30. La seconda gara è in programma mercoledì 13 novembre alle 14.30, mentre la terza mercoledì 4 dicembre, sempre alle 14.30. Come nel primo turno nella seconda gara contro l'Avezzano, riposerà la squadra che avrà vinto la prima o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima partita in trasferta.

Avezzano, che è l'altra capolista del campionato, che è in scena domani a Cupello, contro la squadra di Memmo che mercoledì a Roseto ha conquistato il primo punto della stagione. Compito molto difficile anche per i rossoblu, i marsicani arrivano da uno 0-0 interno contro l'Altinrocca e vorranno certamente rifarsi. Il Vasto Marina, a caccia della prima vittoria in campionato, gioca in trasferta contro la Torrese, reduce dal 3-0 a San Salvo. L'umore è alto dopo il pareggio contro la Vastese di mercoledì, la squadra di Baiocco cerca i tre punti. Il San Salvo invece gioca a Pineto, che nell'ultimo turno ha vinto 2-0 a Francavilla.



In Promozione quinta giornata, nell'anticipo di sabato il Real Tigre pareggia 1-1 in casa contro la Torrese.

In Seconda Categoria impegno casalingo contro il Colledimezzo domenica alle 15.30 per l’Incoronata Calcio Vasto, che dopo la sconfitta dell'esordio di sabato scorso a Montalfano, vuole fare punti.









Il programma della quinta giornata di Eccellenza. Domenica 29 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-Francavilla, Altinrocca-Civitella Roveto, Capistrello-Rosetana, Montorio-Miglianico, Pineto-San Salvo, River Casale-Acqua&Sapone, Torrese-Vasto Marina, Vastese-San Nicolò, Virtus Cupello-Avezzano



La classifica. Avezzano e San Nicolò 10, Capistrello e Torrese 8, Alba Adriatica, Montorio, Pineto e Rosetana 7, Francavilla 6, Miglianco e Vastese 5, Civitella Roveto 4, River Casale, Vasto Marina e San Salvo 3, Altinrocca 2, Acqua&Sapone, Virtus Cupello 1



Il prossimo turno, sesta giornata. Domenica 6 ottobre ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica, Avezzano-Pineto, Civitella Roveto-Torrese, Francavilla-Vastese, Miglianico-Virtus Cupello, San Nicolò-Capistrello, San Salvo-River Casale, Vasto Marina-Montorio, Acqua&Sapone-Rosetana