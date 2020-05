Hai mai pensato di partecipare ad un progetto europeo?!L'associazione giovanile Connect sta organizzando a Vasto lo scambio giovanile “ACT like a citizen” dal 28 settembre al 05 ottobre 2013.

Una settimana di workshop con ragazzi provenienti da Italia, Turchia e Romania che esploreranno le diverse tecniche teatrali come mezzo per parlare della cittadinanza europea e dei suoi valori, diritti e privilegi.

Il progetto utilizza i metodi dell'educazione non formale, un apprendimento pratico e interattivo che arricchisce i partecipanti, permettendo di condivide idee, interessi e valori attraverso la creatività. Il progetto è finanziato attraverso il programma Europeo “Gioventù in Azione” e terminerà il pomeriggio del 3 Ottobre in Piazza Rossetti con un piccolo spettacolo teatrale di strada.

Seguite la pagina facebook del progetto https://www.facebook.com/actlikeacitizen e la pagina dell'associazione per informazione e aggiornamenti. https://www.facebook.com/connectassociation