Appostamenti, interrogatori e filmati. Utilizzando queste tecniche, i poliziotti del Commissariato di Vasto hanno ricostruito l'attività di spaccio che veniva svolta in un appartamento di un complesso residenziale della costa.

Con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arrestato nella serata del 23 settembre Andrea Manna, originario di Napoli e residente a Vasto Marina, già noto alle forze dell'ordine per precedenti riguardanti reati contro la persona e il patrimonio.

"A seguito di segnalazioni relative al continuo andirivieni di persone, apparentemente tossicodipendenti, viste recarsi nella zona del residence Parco dei limoni nelle svariate ore del giorno e della notte, gli operatori di polizia" hanno eseguito "una prima attività di appostamento", nel corso della quale "la situazione appariva poco chiara", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet.

"I soggetti identificati nella zona, oltre a non giustificare la loro presenza in quei luoghi e a quelle ore, filmati e fotografati, davano motivo di sospetto anche dai movimenti fugaci e illogici. L’identificazione delle immagini permetteva di capire che si trattava in gran parte di consumatori di stupefacente e piccoli spacciatori che cercavano un indirizzo ben preciso dal quale poi fuggire velocemente. Non rimaneva che capire il circuito di cessione della droga che avrebbe potuto giustificare una tale presenza di quel tipo in quel luogo. I servizi di appostamento, hanno permesso di fermare alcuni soggetti visti nella zona, che, per paura di ritrovarsi ulteriormente coinvolti, ammettevano di acquistare della sostanza stupefacente, per uso personale, in una determinata abitazione del complesso residenziale, senza meglio indicare quale.

Seguendo i consumatori si individuava l’abitazione di Manna e si organizzava un’irruzione con una trappola che impediva allo spacciatore di immaginare la presenza della polizia".

Durante la perquisizione personale e domiciliare, "all’interno di un comò situato nella camera da letto sono stati rinvenuti: un barattolo in latta contenente al suo interno un involucro in cellophane trasparente, contente cocaina del peso lordo pari a 5,6 grammi; un bilancino elettronico di precisione; otto strisce in cellophane trasparente; una scheda in plastica rigida; 140 euro" e il materiale "per tagliare e preparate le dosi".

Accompagnato in Commissariato per l'espletamento delle formalità di rito, Manna è stato arrestato e condotto nel carcere di Torre Sinello. I poliziotti hanno avvisato dell'avvenuto arresto il magistrato di turno, il pm Giancarlo Ciani.