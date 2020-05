Ruba dagli scaffali di un supermercato di Vasto prodotti del valore di 150 euro. Quando l'allarme antitaccheggio suona, lei scappa, sfuggendo alla vigilanza. Ma viene rintracciata e arrestata dai carabinieri.

Con l'accusa di furto aggravato, ai domiciliari è finita G.L., 40enne di Vasto. "La donna - spiega una nota del Comando provinciale di Chieti - era agli arresti domiciliari ed aveva il permesso per uscire di casa dalle 10 alle 12, tutti i giorni, proprio per adempiere alle esigenze primarie della sua famiglia tra le quali quella di fare la spesa. E’ stato proprio in quest’arco temporale che si è diretta in un supermercato e, senza dare nell’occhio, è riuscita ad impossessarsi dei generi alimentari, che ha riposto in una borsa. Quando la 40enne ha oltrepassato le barriere antitaccheggio il sistema di allarme è entrato in funzione ma il personale addetto alla vigilanza non è riuscito a bloccarla. G.L., una volta fuori dal supermercato, è salita a bordo dell’auto, che aveva parcheggiato poco distante, e si è subito allontanata. Poco dopo però, prima che riuscisse a tornare a casa, è stata rintracciata da una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto che era impegnata in un servizio di controllo del territorio nel centro abitato. La telefonata al 112 effettuata dal personale del supermercato ha fatto subito scattare le ricerche della malvivente che, al momento del fermo, era alla guida della sua auto senza essere in possesso della patente poiché revocata".

I militari della Compagnia di piazza Dalla Chiesa hanno arrestato la donna, conducendola a casa, dove si trova ora ai domiciliari. Nei suoi confronti è stato disposto il rito direttissimo. Stamani, nel corso dell'udienza di convalida, è stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa.