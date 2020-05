Incidente all'incrocio tra via Marco Polo e via Madonna dei Sette Dolori alle 20.30 circa. Un commerciante vastese, G.C., stava facendo rientro a casa in sella alla sua Vespa percorrendo via Platone. Dopo essersi immesso sulla strada principale è finito contro l'Audi guidata da una donna. Nell'impatto il motociclista è volato contro il parabrezza dell'auto, colpendo lo violentemente prima di ricadere a terra. Sul posto l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale ad occuparsi dei rilievi del sinistro. In attesa della seconda pattuglia della Polizia gli uomini del Gruppo comunale di Protezione civile hanno collaborato per regolare la viabilità nella zona.