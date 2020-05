Ancora un pedone investito in città. Erano circa le 19 quando V.B., imprenditore vastese, stava attraversando la strada sulla circonvallazione Istoniense, a qualche decina di metri dalla rotatoria che regola l'incrocio con via Sant'Onofrio e via Perth. La Fiat Punto guidata da un uomo vastese, che sopraggiungeva in direzione nord, lo ha colpito in pieno. L'impatto è stato molto violento, a giudicare dai segni evidenti sul cofano della vettura.

L'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. E' stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per trasportare il ferito al San Pio da Pietrelcina di Vasto. L'uomo è ricoverato con diversi traumi dovuti all'impatto con l'auto e alla caduta.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato i rilievi del sinistro. Lunghe code si sono create sulla circonvallazione durante le operazioni di soccorso.

La protesta dei residenti. "Non si contano più le persone investite e i residenti". In tanti hanno assistito a questo ennesimo investimento. "Le strisce pedonali si vedono appena e le macchine corrono troppo. E' assurdo pensare di dover raccogliere le firme per poter chiedere la sicurezza di una strada, che dovrebbe essere un diritto di noi cittadini". Qualcuno azzarda anche delle proposte. "A San Salvo hanno fatto dei rallentatori come si deve. Perchè qui non si realizzano? Sentiamo dire che non ci sono soldi per fare lavori. Avrei apprezzato se l'amministrazione avesse detto: i soldi per le feste patronali o per altre feste li usiamo per mettere in sicurezza le strade", commenta un commerciante che ha la sua attività a pochi metri di distanza. "Tre anni fa hanno investito mia figlia e il responsabile è anche scappato - spiega un altro residente -. Non ne possiamo davvero più".