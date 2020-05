Lavoratori senza stipendio di agosto alla società Cerella, che fa parte del gruppo Arpa. La vicenda, che coinvolge oltre 60 dipendenti della compagnia di trasporti pubblici, approda in Consiglio regionale.

"La società Cerella di Vasto, che fa parte del Gruppo Arpa, ha comunicato ufficialmente ai sindacati regionali, l'impossibilità di erogare nei tempi previsti, agli oltre 60 lavoratori dell'azienda, gli stipendi di agosto", spiegano i consiglieri regionali Maurizio Acerbo e Antonio Saia (Rifondazione comunista), che hanno presentato un'interrogazione all'assessore regionale ai Trasporti, Giandonato Morra. "L'impossibilità a corrispondere puntualmente le retribuzioni è direttamente collegata alla mancata corresponsione, nei tempi previsti, dei contributi per contratto collettivo nazionale di lavoro (oltre 400 mila euro) da parte della Regione. Una somma importante, che potrebbe assicurare la copertura di almeno un paio di mensilità, ma che evidentemente costituirebbe solo un paliativo e più realisticamente sposterebbe semplicemente il problema di qualche giorno. La Cerella afferma che il problema di liquidità è dovuto al mancato pagamento di crediti per circa 2 milioni di euro dalla Regione. Per questo - concludono Acerbo e Saia - chiediamo a Morra se queste circostanze corrispondano al vero e quali provvedimenti intenda adottare".

Ma le perplessità si fanno strada anche nella stessa maggioranza di centrodestra. Un'altra interrogazione al titolare della delega ai Trasporti della Giunta Chiodi è stata, infatti, formulata da Giuseppe Tagliente: "Il mancato pagamento delle mensilità ha creato disagi alle famiglie dei lavoratori e allarme riguardo al destino dell'azienda. Per questo - dichiara Tagliente - chiedo al presidente della Giunta regionale e all'assessore ai Trasporti se il mancato pagamento sia attribuibile a responsabilità della Giunta regionale come sostiene la società Cerella. Mi auguro, comunque, si tratti di un semplice disguido amministrativo e che gli stipendi possano essere pagati al più presto senza ulteriori ritardi".