E’ prevista per domenica 29 Settembre, alle ore 12.30, da Piazza L.V. Pudente, al cospetto di Palazzo D’Avalos, la partenza del cammino verso Roma di “Papigump”.

Antonio Borromeo riprende così la sua marcia di sensibilizzazione per la modifica della legge n° 54 del 2006, al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’affido condiviso dei figli.



L’evento vedrà la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo Bruno Forte che, nell’occasione, impartirà la Santa Benedizione, a testimonianza della solidarietà sul tema.



Nel percorso, saranno toccate città quali Termoli, San Severo, Foggia, Cerignola, Barletta, Molfetta, Bari, Monopoli, Ostuni, Brindisi, Lecce, Manduria, Taranto e poi altre località di tutte le regioni del Sud, fino ad arrivare a Roma, destinazione la Santa sede in Piazza San Pietro.



Sarà particolarmente gradita la presenza delle Autorità, a cui il presente invito è rivolto, dei rappresentanti della comunicazione, la cui opera appare indispensabile per il miglior raggiungimento dell’obiettivo prefissato e della cittadinanza.