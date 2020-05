L'atleta dell'Asd Atletica Vasto, Piero Bogazzi, ha conquistato il prestigioso titolo di campione nazionale Csen nella categoria M45, domenica 22 settembre a Pratola Peligna, in provincia de L'Aquila, dove si è svolta l'undicesima edizione della Mezza Maratona dei Tre Comuni, all'interno della quale era inserito il Campionato Nazionale Csen.

Il percorso, abbastanza impegnativo, di km 21, è stato coperto in 1h, 22 minuti e 14 secondi. Buone condizioni fisiche, costanti allenamenti e grande passione, hanno consentito di tirare fuori questo risulttao all'atleta che già in gioventù è stato campione italiano universitario sui 10mila metri nel 1992.

Piero Bogazzi vanta al suo attivo in bacheca anche:

un Bronzo Mondiale nella campestre a squadre nel 2005

un Argento Europeo nei 10 Km su strada nel 2005

un Oro Europeo sui 10 mila m. in pista nel 2006.

Viva soddisfazione è stata espressa da Piero Bogazzi per aver portato questo titolo in una società come l'Atletica Vasto che crede nei sani principi dello sport. Dal canto suo,il presidente dell'Asd, dott.Lucio Del Forno, e tutto il direttivo, rallegrandosi con il campione, gli augurano che a questo titolo se ne aggiungano altri e anche più prestigiosi.