Esce oggi nelle sale italiane il film scritto e diretto da Federico Moccia "Universitari - Molto più che amici". Tra i protagonisti della pellicola c'è l'attrice vastese Maria Chiara Centorami che, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2010, si sta costruendo un interessante percorso nel mondo del cinema e del teatro. In Universitari Maria Chiara interpreta Emma,"23 anni, casertana, bella e svampita, cambia casa di continuo. Sogna il principe azzurro e prima di trovarlo sperimenta tutti i possibili pretendenti, rospi compresi. Generosa con gli uomini quanto con gli amici, vuole sfondare nel mondo dello spettacolo".

Altri 5 sono i giovani attori che danno vita agli "intrecci" che rappresentano uno spaccato di vita universitaria: Simone Riccioni, Brice Martinet, Primo Reggiani, Sara Cardinaletti e Nadir Caselli.

Per Maria Chiara Centorami il 2013 è un anno davvero importante. Dopo il grande successo a teatro con "Ti posso spiegare" è stata una delle protagoniste di "Shakespeare loves Rome" andato in scena dal 31 agosto al 15 settembre nella capitale, "un percorso di testi e contesti, con la regia di Roberto Marafante, dove sarà protagonista l’amore folle, inafferrabile, tradito, tormentoso, virtuoso e sublime raccontato dal Bardo".

Da oggi sarà protagonista sul grande schermo in tutti i cinema italiani. Per lei, che ora vive e studia a Roma, un altro tassello in un percorso artistico che è in continua ascesa, tra gli studi di recitazione e interessanti progetti in cantiere che la vedranno protagonista.

La trama di Universitari. Carlo, Faraz e Alessandro, sono tre universitari fuori sede, che dividono una casa. Anzi no, non proprio una casa: “Villa Gioconda”, una ex clinica in disuso che il padrone ha deciso di affittare a studenti fuori-sede, senza neanche rimetterla troppo a posto. Convivere tra maschietti è facile, ognuno col proprio disordine, con le proprie non-regole, con il proprio ‘metodo di studio’. L’universo maschile in cui vivono, però, sta per essere invaso dalle donne. Il padrone di casa decide di affittare anche a ragazze, contravvenendo a una vecchia regola da lui imposta anni addietro.

Saranno così Francesca, Giorgia ed Emma ad irrompere a ‘Villa Gioconda’ sconvolgendo l’instabile equilibrio cameratesco e mettendo la casa in subbuglio. Carlo, Giorgia, Emma, Alessandro, Faraz e Francesca, affrontano così un anno di università insieme: quel lungo momento magico e durissimo in cui ci si prepara il futuro con le proprie mani, quella specie di ultima vacanza prima di fare davvero sul serio nella vita. A poco a poco ognuno si stacca dal proprio nido e spicca il volo da solo, non prima d’aver creato una nuova, confusissima, divertente e tumultuosa famiglia allargata, che è quella degli amici.



Ed ecco che anche una vecchia clinica con l’impianto elettrico marcio e qualche sedia a rotelle in cantina, può improvvisamente diventare teatro di un’avventura folle e indimenticabile. Indimenticabile come gli anni dell’università e degli amori che si vivono a vent’anni.