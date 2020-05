Su convocazione del presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano si è riunito ieri pomeriggio l’Ufficio di Presidenza.

Argomento di confronto tra i componenti la seduta del Consiglio comunale dello scorso 20 settembre e in particolare l’approvazione dei punti 9 e 10 dell’ordine del giorno relativi all’approvazione definitiva della riclassificazione area di contrada Stazione di proprietà del Consorzio di Bonifica destra Trigno e l’approvazione della variante al Regolamento edilizio.

I gruppi consigliari di minoranza hanno richiesto a Michele Smargiassi, segretario comunale e per conoscenza a Spadano di considerare illegittima la trattazione dei suddetti punti approvati in aula per mancanza del numero legale.

L’Ufficio di Presidenza ha deciso di attendere la risposta del segretario comunale per adeguarsi al parere di legittimità circa i punti 9 e 10 trattati nel corso dei lavori dell’ultimo Consiglio. Nel caso di parere negativo il presidente del Consiglio provvederà a inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale i due argomenti oggetto di ricorso delle minoranze.

Intanto Spadano ha convocato per domani pomeriggio alle ore 17.30 la conferenza dei capigruppo per la convocazione del prossimo Consiglio comunale.

(Comune di San Salvo - Ufficio stampa)