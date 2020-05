"E' stata un'estate nel segno della sicurezza in mare". E' il capitano di fregata Fabrizio Giovannone, comandante del Compartimento Marittimo di Ortona, di cui fa parte il Circomare di Vasto, a tracciare un bilancio dell'attività svolta nell'estate 2013.

"Per poter essere maggiormente vicini all'utenza quest'anno abbiamo introdotto un elemento di novità: gli uffici sono stati aperti al pubblico 7 giorni su 7 e nei giorni feriali fino alle 20. Questo è stato senza disporre di risorse aggiuntive - ha sottolineato Giovannone - ma contando solo sul nostro personale, facendo leva su un modello organizzativo flessibile.

Inoltre abbiamo dato impulso all'attività operativa esterna - ha spiegato il comandante della Capitaneria - con il personale impegnato più fuori dagli uffici che dentro, così da dare una risposta completa alle esigenze degli utenti. Sul piano della sicurezza in mare abbiamo riscontrato che imporre delle norme è più difficile che farle far proprie dai cittadini. Per questo abbiamo attuato una serie di iniziative volte alla sicurezza partecipata".

Un incremento è stato registrato nelle chiamate al 1530, il numero gratuito della Guardia Costiera. "E' attivo a livello nazionale ormai da 15 anni - ha detto Giovannone - e da un numero di richiesta di soccorso è diventato un vero e proprio servizio di assistenza ai cittadini".

E' stato il tenente di vascello Giuliano D'Urso a focalizzare l'attenzione sulle attività della Guardia Costiera di Vasto, che ha giuridizione sui comuni compresi tra San Salvo e Torino di Sangro. "L'attività preventiva è stata svolta nei mesi invernali, con sistemi di checklist auto-ispettivi forniti a tutti gli operatori nel settore della balneazione e ristorazione per consentire loro di non incorrere in sanzioni mantenendo gli standard di sicurezza". La Summer-school del Liceo Scientifico, il progetto Vela Scuola, il Campo giovani, sono eventi per sensibilizzare e diffondere la cultura della nautica tra i giovani e si ripeteranno anche il prossimo anno. Riscontri positivi anche per il progetto Marinando. "E' un'iniziativa prevista dal protocollo d'intesa tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e il Ministero della Giustizia -ha ricordato D'Urso-. A Vasto un minore con precedenti con la giustizia è stato assunto per un mese presso Vasto Pesca, così da favorirne il suo reinserimento nella società. Questa esperienza verrà ripetuta anche nel periodo natalizio e nella prossima estate".

I numeri. In totale sono stati effettuati 18 soccorsi (11 a mare 7 a terra), 33 le persone tratte in salvo e 7 unità da diporto soccorse.Sono state effettuate in mare 161 missioni, con 449 controlli e 42 verbali amministrativi mentre a terra le missioni sono state oltre 360 con circa 4400 controlli ed oltre 130 verbali amministrativi di cui 12 a strutture balneari per non conformità con le dotazioni di sicurezza e 10 per violazione di ordinanze balneari da parte dei bagnanti. Significativi i controlli ambientali posti in essere sui siti di interesse comunitario, su depuratori e corsi superficiali al fine di individuare eventuali scarichi abusivi, come pure sulla filiera della pesca a tutela del consumatore finale.

Le iniziative in dettaglio

XV giornata nazionale sulla “Sicurezza in Mare”: organizzata di concerto con la Lega Navale Italiana, sezione di Ortona, in data 30 giugno 2013 e presso il Circolo Nautico Le Morge del Comune di Torino di Sangro il 06 luglio 2013.;

“Vivere il Mare”: in data 21 luglio 2013 ha avuto luogo l’annuale edizione dedicata alle persone diversamente abili e organizzata presso la sede e con il contributo dei soci della LNI, sezione Ortona;

“VIVA” in collaborazione con l’IRQ manifestazione per la campagna di sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare tenutasi il 22 giugno 2013 presso la Spiaggia di Punta Penna Vasto ed il 04 agosto 2013 sul litorale di San Salvo;

“Soffia da sud–ovest un vento di….solidarietà”: manifestazione, in data 28 luglio 2013, coordinata assieme alla CRI, all’associazione “Rescue Dog” di Ortona e dall’associazione nautica “Il Libeccio”;

“Goletta Verde” in data 04 luglio 2013 in porto a Vasto e il 08 luglio 2013 in porto ad Ortona in tale occasione è stato ribadito il ruolo del Corpo a tutela dell’ambiente e degli ecosistemi marini;

Giornata "SurfANFFAS2013" tenutasi il 19 luglio 2013 a Vasto Marina a favore di ragazzi diversamente abili;

“Ortona nel blu”: in data 14 agosto 2013 è stata organizzata la manifestazione di concerto con la Croce Rossa Italiana e l’associazione “Rescue Dog”;

“La Giornata della Sicurezza in mare – Papà ti salvo io”: a Vasto il 28 luglio 2013, a San Salvo il 04 agosto 2013, a Francavilla al Mare il 18 agosto 2013, giornate dedicate a dimostrazioni di salvataggio impiegando varie tecniche ed acquascooter;

Incontri con istituti scolastici anche presso la sede della Capitaneria di Porto durante i quali sono stati illustrati ampiamente i compiti del Corpo;

1° Salone Nautico: iniziativa svolta dal 13 al 21 luglio 2013 presso l’area commerciale dell’Iper di Ortona con allestimento di uno stand promozionale delle attività Corpo;

Campo Giovani 2013 – iniziativa della presidenza del Consiglio dei Ministri per avvicinare i giovani alla PP.AA. e che ha visto la partecipazione di due ragazzi in età adolescenziale alle varie attività del Comando;

Progetto “Summer School” dal 02.09.2013 al 06.09.2013 a favore del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto incentrato sulla sicurezza della navigazione e la promozione della cultura nautica.

Progetto “Vela Viva” in cooperazione con la FIV e il Circolo Nautico Vasto nei mesi di maggio e giugno con una attività di sensibilizzazione e divulgazione dell’operato e compiti istituzionali del corpo.

“Progetto Marinando” dal 06.08.2013 al 06.09.2013 teso a favorire, attraverso l’assunzione presso la VASTO PESCA srl, il recupero di un minore con precedenti con la giustizia.