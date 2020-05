Percorso "ridotto" per la processione di San Michele, che concluderà le feste patronali 2013. A comunicarlo, facendo seguito a quanto annunciato in conferenza stampa dal vicesindaco Sputore, è la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, dove ora si trova la statua del Patrono e da cui partirà la processione di lunedì 30 settembre.

"Per meglio consentire una maggiore partecipazione dei fedeli, a parziale rettifica di quanto già segnalato, il parroco don Domenico Spagnoli ha ritenuto di modificare il percorso della processione, che partirà dalla chiesa di Santa Maria Maggiore per concludersi davanti alla chiesa di San Michele.

Si transiterà in via Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via L. Marchesani, Piazza Diomede, Piazza Rossetti, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia e Via San Michele".

L'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà due celebrazioni eucaristiche. Quella tradizionale, il 29 settembre alle ore 11 e quella del 30 alle 18, prima della processione, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, portando con sè i suoi seminaristi.