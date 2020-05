Ore 17.30 - Slitta a domani l'autopsia sul corpo di Christian. "Domattina al medico legale verrà conferito l'incarico dalla Procura di Larino e, a seguire, si svolgerà l'esame autoptico" nell'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Lo annuncia Carlo Perrozzi, avvocato dei familiari del 29enne operaio cupellese.

A svolgere l'autopsia sarà un anatomopatologo di Foggia.

La mattinata - E' attesa per oggi l'autopsia sul corpo di di Christian Tambelli, il 29enne di Cupello morto il 18 settembre in un tragico incidente sul lavoro nelle campagne di contrada Sterparone, a Montenero di Bisaccia.

Il giovane operaio è stato travolto dal palo di un anemometro, che lui e i suoi colleghi avrebbero dovuto divellere da un terreno destinato anni fa alla costruzione di un parco eolico, mai realizzato.

Carlo Perrozzi, avvocato dei familiari di Christian, ha annunciato che presenterà una denuncia presso la Procura di Larino. "Come avrebbero potuto - chiede Perrozzi - quattro giovani spiantare un palo di quasi 40 metri a mano nude? Nei pressi dell'anemometro c'era solo una piccola ruspa, tra l'altro neanche utilizzata. Come Christian, anche gli altri tre lavoratori erano a rischio: il palo avrebbe potuto prendere un'altra inclinazione e cadere su qualcun altro. Presenterà una denuncia alla Procura di Larino perché si indaghi su eventuali responsabilità dirette o indirette riguardo alle misure di sicurezza".

Il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, come annunciato nelle ore immediatamente successive al drammatico incidente, ha firmato l'ordinanza con cui indice il lutto cittadino in occasione dei funerali di Christian: bandiere a mezz'asta in municipio e invito per tutti i commercianti a tenere chiuse le saracinesche delle loro attività commerciali.

In homepage foto da www.primonumero.it