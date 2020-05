Più di un lettore ha segnalato in questi giorni la presenza di alcune vongolare sulla costa di Vasto. Questa mattina alle ore 7.00 ne erano presenti 14, nel tratto dal lungomare da Viale Duca Degli Abruzzi fino al tratto di spiaggia antistante l'Hotel Perrozzi.

Le vongolare hanno pescato per tutta la notte, molto probabile, anche se non è ancora certo, che si tratti di barche che vengono da fuori per poi rivendere i prodotti altrove.