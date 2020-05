Polizia Municipale in azione questa mattina al parcheggio fotovoltaico, in via dei Conti Ricci, dove sono state rimosse 9 vetture per consentire la sosta degli autobus per gli studenti. Nonostante ci sia tanto di cartello di divieto, non tutti vi hanno prestato attenzione.

Dal 27 settembre al 2 ottobre è vietato parcheggiare in quella zona che è stata momentaneamente adibita a terminal bus, in sostituzione di quello solito, la cui area è stata destinata alle giostre arrivate in città per la festa patronale di San Michele.

Nella giornata di martedì dal terminal bus di fronte al cimitero sono state rimosse 7 vetture proprio per consentire il montaggio delle giostre.