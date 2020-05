Pesante sconfitta davanti al pubblico amico per l’U.S. San Salvo. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di Gallicchio hanno rimediato un pesante 3-0 dalla Torrese. Il giovane tecnico biancazzurro è costretto a schierare ben 5 fuoriquota a causa delle squalifiche di Marinelli e Felice, e ai problemi fisici di Gancitano costretto a partire dalla panchina.



Nei primi minuti le due squadre si studiano e la prima azione degna di nota arriva al quarto d’ora con una conclusione alta del giovane Di Pietro. Al 19’ Antenucci vede l’estremo difensore ospite fuori dai pali e calcia da centrocampo ma la palla finisce fuori. Un minuto dopo, ancora Antenucci si libera bene in area di due avversari, ma la sua conclusione è facile preda di Bruno. Al 27’ bella azione di Giuliano che serve Cappelletti ma il tiro viene bloccato dal portiere. Un minuto dopo alla prima vera azione sono gli ospiti a passare in vantaggio con un tiro di Pigliacelli lasciato solo in area di rigore.



Al 33’ la Torrese sfiora il raddoppio ancora con Pigliacelli ben servito, sugli sviluppi di un calcio piazzato, dall’esperto Capparella. A dieci minuti dal termine della prima frazione ancora bella azione in area di Antenucci ma il suo tiro, a portiere battuto, viene salvato sulla linea da Iampieri. I biancazzurri chiudono il primo tempo in attacco e sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza di Sasso deviato in angolo con la punta delle dita dall’attento Bruno. Nella ripresa la partita cala di intensità anche se il San Salvo al 56’ va vicino al gol con una punizione di Quaranta bloccata dal portiere ospite.



Cinque minuti dopo capitan Giuliano va via sulla corsia di destra ma il suo cross velenoso è spazzato in mischia dalla difesa ospite. Al 67’ il neo entrato Di Francesco sfrutta una respinta del portiere Coccia e insacca per il 2-0. I biancazzurri subiscono il colpo e faticano nelle manovre anche se ci provano un minuto dopo con una punizione di Quaranta deviata in angolo da Bruno. A undici minuti dal termine arriva la terza rete degli ospiti con Adorante bravo a sfruttare l’ennesimo errore della difesa sansalvese.



La partita si avvicina al novantesimo senza sussulti ma Lapiccirella commette fallo a centrocampo e si prende il secondo giallo e conseguente rosso. Per i biancazzurri in 4 gare sono stati ben 3 i cartellini rossi rimediati. L’ultima occasione della partita capita sui piedi di Gancitano al 93’, ma il suo tiro dalla lunga distanza viene deviato dal numero uno della Torrese e si stampa sulla traversa. Al fischio finale tanta delusione tra i tifosi di fede biancazzurra.



Domenica la squadra del presidente Minicucci farà visita al temibile Pineto. Il tecnico Gallicchio potrà contare su Felice, che ha scontato 4 turni di squalifica, ma dovrà rinunciare a Marinelli e Lapiccirella.







Tabellino

San Salvo-Torrese 0-3 (0-1)

Reti: 28’ pt Pigliacelli, 22’ st Di Francesco, 34’ st Adorante.



San Salvo: Coccia, Giuliano, Alberico, Quaranta, Lappicirella, Sabella, Cappelletti (10’ st Gancitano), Sasso (23’ st Izzi), Costantini, Di Pietro (8'st Tamburrino), Antenucci. A disposizione: Raspa, Pollutri, Ramundo, Ferrante. Allenatore: Claudio Gallicchio

Torrese: Bruno, Meluso, Marziani, Adorante, Melchiorre, Iampieri (37' pt Passamonti), De Sanctis, Di Sante, Pigliacelli (34’ st Capretta), Capparella, Sekkal (15’ st Di Francesco). A disposizione: Del Sordo, Forcellese, Addari, Aureli. Allenatore: Romolo Maiorani



Arbitro: Mattia Politi di Lecce (assistenti: Intilangelo de L’Aquila e D’Ovidio di Lanciano)



Ammoniti: Di Pietro e Alberico (San Salvo), Adorante (Torrese)



Espulso: 41’ st Lapiccirella (doppia ammonizione)

I risultati della quarta giornata. Mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca 0-0, Civitella Roveto-Alba Adriatica 2-2, Francavilla-Pineto 0-2, Miglianico-Capistrello 1-1, Rosetana-Virtus Capello 1-1, San Nicolò-River Casale 6-1, San Salvo-Torrese 0-3, Vasto Marina-Vastese 1-1, Acqua&Sapone-Montorio 0-1



La classifica. Avezzano e San Nicolò 10, Capistrello e Torrese 8, Alba Adriatica, Montorio, Pineto e Rosetana 7, Francavilla 6, Miglianco e Vastese 5, Civitella Roveto 4, River Casale, Vasto Marina e San Salvo 3, Altinrocca 2, Acqua&Sapone, Virtus Cupello 1

Il prossimo turno. Quinta giornata, domenica 29 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-Francavilla, Altinrocca-Civitella Roveto, Capistrello-Rosetana, Montorio-Miglianico, Pineto-San Salvo, River Casale-Acqua&Sapone, Torrese-Vasto Marina, Vastese-San Nicolò, Virtus Cupello-Avezzano

Luca Di Sciascio