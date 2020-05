Oggi è il giorno dell'ultimo saluto ai due volontari della Cisl e della Croce Rossa scomparsi sabato scorso nel tragico incidente sul tratto vastese dell'autostrada A14. Alle 10.45, nella chiesa di Olate, si celebrerà il funerale di Angelo Sala, 58 anni, mentre nel pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Chiuso, alle 14.30, ci sarà quello di Giandomenico Cesana, 62 anni.

Non sarà una giornata di lutto cittadino, come si era inizialmente ipotizzato, ma il sindaco di Lecco Virginio Brivio, la sua amministrazione e tanti cittadini si stringeranno alle due famiglie colpite da questo lutto.

Lunedì scorso, in occasione della giornata dedicata ai volontari di Protezione Civile nel giorno della memoria di San Pio, in tante città d'Italia è stata ricordata la figura di questi due volontari che, insieme agli altri 5, si stavano recando in Puglia per smontare un campo gestito dalla Cisl per i suoi lavoratori e pensionati. Nello stesso giorno il consiglio comunale di Lecco, riunito in seduta, ha voluto onorare la memoria dei due concittadini con un minuto di silenzio.

L'incidente e le testimonianze (foto e video)

Intanto hanno fatto rientro a Lecco i quattro feriti in maniera non grave in seguito all'uscita di strada del furgone e che erano stati ricoverati negli ospedali di Vasto e Lanciano. L'unica a rimanere ancora in Abruzzo e Franca Pensotti, in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita, presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Proseguono anche le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sabato pomeriggio al km.453 direzione sud dell'autostrada Adriatica. Il Fiat Ducato è precipitato nel burrone a lato del tracciato autostradale finendo la sua corsa impazzita contro un grosso pino. Occorrerà capire come sia stato possibile che uno pneumatico nuovo (come erano i 4 del furgone noleggiato dal gruppo dei volontari Cisl) sia esploso durante la marcia.