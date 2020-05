Il giovane cantautore Marco Santilli riprova la scalata verso il Festival di Sanremo, candidandosi tra le giovani proposte. Il suo nuovo progetto musicale lo vedrà girare un nuovo videoclip nei prossimi giorni, per poter così prendere parte alle selezioni della kermesse canora più importante in Italia.

Ancora una volta Santilli girerà le scene del video tra Vasto e San Salvo, coinvolgendo tanti ragazzi e ragazze della zona. Insieme a lui sul set ci saranno Martina Mirco, Raffaella Vitale, Domiziana Di Rito, Nicoletta Di Bucchianico, Simona Contino, Antonella Basile, Bianca Abbadessa, Gabriele Napolitano, Michele Barone, Andrea Ferretti, Cesare Colangelo.

La regia, con un felice binomio che si rinnova, è affidata a Giacinto Sirbo, mentre Vittoria Ottaviano curerà costumi e sceneggiatura. "Team che vince non si cambia- commenta Marco Santilli - e quindi non poteva mancare lo Studio Immagine di Giuseppe Ottaviano per confezionare acconciature e trucco magistrali".