Ladri o vandali, aumentano gli automobilisti che subiscono danni a Punta Aderci. E' accaduto nello scorso fine settimana ad alcuni bagnanti che avevano deciso di trascorrere al mare l'ultimo weekend estivo. Hanno parcheggiato le auto e sono entrati nella riserva naturale.

Al loro ritorno, due vastesi hanno trovato la brutta sorpresa: mani ignote avevano sfondato i finestrini senza portar via nulla dagli abitacoli delle due vetture, in cui i proprietari non avevano lasciato soldi.

Nei mesi estivi più volte si sono verificati tentativi di furto e atti di vandalismo.