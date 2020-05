All'Aragona finisce 1-1 tra Vasto Marina e Vastese. Succede tutto nel finale, la squadra di Di Santo passa in vantaggio al 79' con Soria, pareggia al 92' il Vasto Marina, con un uomo in meno dal 61' per l'espulsione di Florio, su rigore con Consolazio. Qualche tafferuglio alla fine con i tifosi vastesi che hanno provato ad entrare negli spogliatoi, dopo aver superato il cancello di accesso, di fianco all'ingresso in curva, sono stati fermati dalla polizia.

Nel primo tempo la prima parte è a favore del Vasto Marina, la seconda è di marca Vastese. Nella ripresa la squadra di Baiocco è più propositiva, la Vastese non si vede mai in avanti, non tira in porta, ma passa in vantaggio a 11 minuti dal termine, quando si presenta per la prima volta dalle parti di Antenucci. Nel secondo minuto di recupero arriva il rigore per una trattenuta in area di Antignani su Benedetto.

Un pareggio che allontana ulteriormente la Vastese dalla vetta (-5), domenica all'Aragona arriva il San Nicolò capolista con l'Avezzano, che oggi ha vinto 6-1 con il River Casale. Per il Vasto Marina, che nel complesso ha fatto di più della Vastese, un altro punto in classifica in vista della trasferta contro la Torrese vincente 3-0 a San Salvo.





La partita. Giornata particolare per il calcio vastese, due squadre della città si affrontano nello stesso campionato, non accadeva dalla stagione 1987/88 con Vastese-F.C. Vasto. Mini rivoluzione in casa Vastese, chiamata al riscatto in una partita non semplice, dopo il pareggio interno di domenica contro l’Acqua&Sapone.

Di Santo sceglie il 4-4-2, Antignani non al meglio parte dalla panchina, al suo posto Balzano, Benedetti terzino destro. A centrocampo con Avantaggiato e Battista giocano Di Santo, al debutto dal primo minuto, e Di Vito. In avanti con Soria c’è il 96’ Balzano. Pantalone va in panchina, in tribuna Berardi e Cardone per scelta tecnica, Torres infortunato.

Baiocco schiera il 4-3-3, assenti nel Vasto Marina, a caccia della prima vittoria in campionato, il portiere Bruno e il difensore Piermattei per infortunio, Riella parte dalla panchina, tribuna per La Guardia per scelta tecnica. Si gioca davanti ad oltre 600 persone e a bordocampo si rivedono i raccattapalle.

L'avvio di gara è contratto, le due squadre si studiano, all'8' Soria avanza ed entra in area sulla destra, nel tentativo di superare Benedetto resta a terra, per l’arbitro Falasca non è fallo. Al 10' Consolazio lanciato verso l'area avversaria da Maruggi calcia in porta, Cialdini blocca, al 13’ ancora Vasto Marina, tiro centrale di Della Penna che manda a lato. Risponde la Vastese al 18' con Battista dal limite, Antenucci para facile.

Al 20' un diagonale di Consolazio viene deviato in angolo da Cialdini, al 30' Soria mette al centro dalla sinistra, Di Santo colpisce, Avantaggiato prova a intervenire sulla traiettoria della sfera, ma non ci riesce. Al 38’ conclusione di Della Penna, il portiere biancorosso para in due tempi. Al 44' ci prova Avantaggiato, la palla sorvola la traversa. Il primo tempo si conclude, nella prima parte meglio il Vasto Marina, nella seconda la Vastese. Brutta partita fino a questo momento, squadre troppo contratte.

La gara è inchiodata sullo 0-0, al 59' il primo sussulto, Vasto Marina vicinissimo al vantaggio, l'azione parte dai piedi di Tomeo che serve Della Penna che dalla sinistra mette in mezzo dove Consolazio colpisce di testa davanti a Cialdini e da due passi centra la traversa. Da questo momento la partite si accende.

Al 61' Vasto Marina in dieci, espulso Florio per doppia ammonizione dopo un fallo su Battista, al 64' gli animi si surriscaldano, trattenuta di Spagnuolo su Benedetto che cade a terra in area di rigore, il difensore chiede il penalty a Falasca, ma l'arbitro non è d'accordo, i giocatori del Vasto Marina circondano il direttore di gara per protestare.

Al 65' bella conclusione in area di Consolazio, Cialdini para e manda in angolo, al 67' ancora proteste, Tomeo commette un fallo su Balzano, arriva Soria che lo colpisce con una manata (i due sono compagni di squadra nel beach soccer), si scatena un parapiglia, meriterebbe almeno il giallo, ma l’arbitro e gli assistenti non lo vedono, viene ammonito solo Tomeo.

Al 72' Di Santo inserisce un'altra punta e prova a vincere la partita, entra Antignani per Benedetti, ma è il Vasto Marina a fare di più, ma la Vastese passa in vantaggio quando si affaccia per la prima volta nell'area avversaria nella ripresa, al 79' Antignani fa da sponda di testa per Soria che di piatto sinistro insacca sul secondo palo raso terra.

Al 92’ pareggia il Vasto Marina, Della Penna batte un calcio piazzato dalla destra, in area Antignani la tocca con la mano e Spagnuolo trattiene Benedetto, Falasca concede il rigore, sul dischetto va Consolazio, beccato dalla D'Avalos, insacca sotto la curva e risponde ai tifosi biancorossi con un'esultanza che fa infuriare gli ultras.

Finisce 1-1, un pareggio che lascia l'amaro in bocca ad entrambe le squadre, alla Vastese per non aver sfruttato la superiorità numerica ed essersi fatta raggiungere ancora nel finale, al Vasto Marina perchè avrebbe potuto vincere la partita con merito nonostante stesse rischiando di perderla.

Tabellino

Vasto Marina-Vastese 1-1 (0-0)

Reti: 79’ Soria (Vastese), 92’ Consolazio (Vasto Marina) su rigore

Vasto Marina: Antenucci, Puka (37’ Colamarino), Pili (80’ Riella), Stivaletta, Menna, Benedetto, Florio, Maruggi, Consolazio, Tomeo (67’ Nocciolino), Della Penna. A disposizione Gaspari, Monachetti, Di Biase, Cesario. Allenatore Luigi Baiocco

Vastese: Cialdini, Benedetti (72’ Antignani), Irmici (86’ Napolitano), Battista, Spagnuolo, Triglione, Balzano (67’ Pantalone), Avantaggiato, Di Santo, Soria, Di Vito. A disposizione Cianci, Catenaro, Galiè, D'Adamo. Allenatore Nicola Di Santo

Arbitro: Pierfabio Falasca di Pescara (Lustri di Avezzano e Cialini di Teramo)

Ammoniti: Di Vito (Vastese), Tomeo (Vasto Marina)

Espulso: 61’ Florio (Vasto Marina) per doppia ammonizione







I risultati della quarta giornata. Mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca 0-0, Civitella Roveto-Alba Adriatica 2-2, Francavilla-Pineto 0-2, Miglianico-Capistrello 1-1, Rosetana-Virtus Cupello 1-1, San Nicolò-River Casale 6-1, San Salvo-Torrese 0-3, Vasto Marina-Vastese 1-1, Acqua&Sapone-Montorio 0-1



La classifica. Avezzano e San Nicolò 10, Capistrello e Torrese 8, Alba Adriatica, Montorio, Pineto e Rosetana 7, Francavilla 6, Miglianco e Vastese 5, Civitella Roveto 4, River Casale, Vasto Marina e San Salvo 3, Altinrocca 2, Acqua&Sapone, Virtus Cupello 1

Il prossimo turno. Quinta giornata, domenica 29 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-Francavilla, Altinrocca-Civitella Roveto, Capistrello-Rosetana, Montorio-Miglianico, Pineto-San Salvo, River Casale-Acqua&Sapone, Torrese-Vasto Marina, Vastese-San Nicolò, Virtus Cupello-Avezzano