E' uscito l'utimo video per la band vastese Banda Piazzolla. Si chiama Uppa Uppa! Simpatica canzone dedicata ai bambini e alle mamme qualche volta troppo indaffarate per prendere i loro piccoli in braccio.

Da Ginetta per tutti i piccoli fans, una canzone contenuta nell'ultimo album, "E' belle l'Abruzze me".