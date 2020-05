Ad una settimana dall'incontro preliminare presso il Ministero dello Sviluppo economico arriva una nuova convocazione per discutere della vertenza Golden Lady di Gissi. Preso atto che le esperienze con Silda e New Trade sono terminate con un fallimento su tutta la linea, l'intenzione è quella di ripartire con le procedure esattamente come avvenne più di un anno fa.

Il 26 settembre, alle 14, attorno al tavolo del Mise ci saranno i rappresentanti sindacali, quelli istituzionali e ministeriali e soprattutto ci sarà la Golden Lady, richiamata in causa per far ripartire la riconversione.

Sabato mattina, poi, i lavoratori si ritroveranno presso lo stabilimento di via Terzi a Gissi per ascoltare dalla voce dei loro rappresentanti quanto emerso in sede ministeriale.