E' stata celebrata ieri, nel giorno dedicato a San Pio da Pietrelcina, la 3ª giornata del Volontario di Protezione Civile della provincia di Chieti. Un appuntamento che ha richiamato a Casalbordino, dove si è svolto l'evento, tutti i gruppoi provinciali. Raduno nel pomeriggio in piazza Umberto I, dove è stato accolto il sottosegretario al Ministero dell'Interno Giampiero Bocci. Nella sala consiliare il saluto del sindaco Remo Bello, alla presenza del prefetto Fulvio Rocco De Marinis, dei comandanti provinciali delle forze dell'ordine e di tanti sindaci dei comuni delal provincia. Il Sottosegretario Bocci è particolarmente legato a Casalbordino. Infatti, quando 26 anni fa venne suggellato il gemellaggio tra il Comune del Vastese e Cerreto di Spoleto, lui era il primo cittadino nella cittadina umbra. Per questo è tornato con particolare affetto in una terra dove conserva amici di vecchia data, come il sindaco di allora, Nicola Di Virgilio.

Dal Municipio si è passati alla nuova sede della Croce Rossa Italiana, molto attiva nel comune di Casalbordino. Poi è stata deposta una corona d'alloro ai piedi della statua di San Pio. Il sottosegretario Bocci ha salutato tutti i rappresentanti dei vari comuni, pronti con i gonfaloni per la sfilata e si è intrattenuto con i gli uomini delle forze dell'ordine e i volontari schierati nella piazza principale. E' stato l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Donatello Di Prinzio, ad introdurre l'ingresso dei volontari in parata in piazza Umberto I. Prima degli interventi delle autorità è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei volontari di Lecco morti nel tragico incidente sull'A14, a Vasto, sabato scorso. Sono seguiti gli interventi del sindaco Remo Bello, padrone di casa, del presidente della Provincia di Chieti e dell'onorevole Giampiero Bocci.

Un riconoscimento è stato consegnato a Tommaso Bucciarelli, presidente dell'associazione di protezione civile "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino, per l'impegni profuso nell'organizzazione della 3ª giornata provinciale.

Galleria fotografica con la collaborazione di Nino Cannizzaro