Il 3 agosto 2013, con l’inaugurazione del Museo Archeologico di Schiavi di Abruzzo (MASdA) è stata raggiunta un’importante tappa nella bella avventura iniziata negli anni novanta con la ripresa dei lavori di scavo e di restauro degli importanti resti architettonici sannitici presenti nell’Area Sacra dei Templi Italici.

In molti, tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, la ormai soppressa Comunità Montana del Vastese, il Comune di Schiavi e la società civile locale e del Vastese, hanno creduto e credono tuttora fermamente nel grande potenziale rappresentato dai resti dei due templi sannitici e dai reperti rinvenuti nell’area archeologica e nel territorio schiavese nel corso degli scavi e delle ricognizioni archeologiche. I fatti hanno dato loro ragione: nel solo mese di agosto il MASdA ha registrato oltre duemila presenze: un bel risultato, che è motivo d’orgoglio e gratificazione per l’amministrazione comunale e per la Soprintendenza Archeologica.

Numerose sono le iniziative in cantiere, anche in collaborazione con il Museo Archeologico del Vastese di Monteodorisio ed il Parco Archeologico del Quadrilatero di San Salvo.

Tra quelle imminenti si segnala l’adesione alle Giornate Europee del Patrimonio, per cui sarà possibile visitare il MASdA gratuitamente, anche sabato 28 settembre, dalle 10 alle 13, oltre alla domenica, sempre alla stessa ora, come già previsto d’ordinario per la stagione invernale.

Sabato 19 ottobre, presso il MASdA di Schiavi e l’Area Sacra dei Templi Italici si svolgerà quest’anno la tradizionale giornata di formazione ed aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici A… come Archeologia. L’appuntamento annuale, giunto ormai alla decima edizione, fornisce agli operatori del mondo della Scuola le ultime novità sulla Didattica dei Beni Culturali e presenta le nuove proposte laboratoriali del Centro Sperimentale di Archeologia della Parsifal Società Cooperativa.

Informazioni e prenotazioni

cell. 389 1812311

e-mail: csaparsifal@libero.it

web: http://www.csa.altervista.org/