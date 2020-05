Il nuovo spot delle Fonzies, le famose patatine del marchio Saiwa, potrebbe avere l'attestato di "made in Vastese". Le scene sono state girate nel centro storico di Vasto, tra il Piccolo Circolo Garibaldino di Roberto Flocco, piazza San Pietro, il barbiere di via del Cimitero e il negozio di cappelli Stella. Tanti i sansalvesi e i vastesi che hanno recitato nello spot. Ma, soprattutto, il regista arriva da San Salvo. Lo spot, infatti, porta la firma di Leone Balduzzi, già tanti lavori all'attivo e un futuro che certamente lo vedrà grande protagonista sui set italiani e non. E' lui a raccontarci come è nato lo spot delle Fonzies. "Avevamo la necessità di ricreare un'ambientazione caratteristica del sud Italia ma che non fosse troppo inflazionata. Abbiamo sfruttato le caratteristiche della città, che è una località turistica ma conserva ancora certe caratteristiche di luogo di nicchia. Negli spot si cerca sempre di andare in location che abbiano una sorta di anonimato pubblicitario, per non far prevalere la notorietà del posto sulla storia.

Lo spot delle Fonzies XXL

Avevamo valutato altre città in Puglia, ma alla fina ho scelto Vasto, perchè c'è un forte legame affettivo con questa terra, è stata una scelta dettata anche dalle mie radici, oltre che dalle caratteristiche giuste per la nostra storia. Mi piacerebbe che questa esperienza fosse lo stimolo per incentivare la produzione di altri lavori".

Non secondario è stato il ruolo di Lello Di Carlo, oggi gestore di un ristorante, Lu Barrott', a Pollutri. "Siamo amici d'infanzia e lavoravamo insieme quando lui era a Milano e si occupava di produzione cinematografica. Ci ha aiutato ad individuare le giuste location. Io, poi, che conosco bene la città, ho selezionato altri scorci". Tra i vastesi che hanno contribuito alla riuscita del progetto c'è anche Luigi Giuliani. "Anche lui è un amico. Siamo stati da lui, ai Bagni Vittoria, per pranzo e per le riunioni di produzione.".

La carriera di Leone Balduzzi parte da San Salvo per arrivare a Milano. "Come la maggior parte dei registi giovani ho iniziato scrivendo su riviste di settore. Poi ho realizzato molti videoclip e sono passato alla pubblicità. Ora, invece, sto scrivendo il mio lungometraggio. Lavorare alla realizzazione di spot pubblicitari ti permette di prendere dimestichezza con il mestiere, perchè alla fine si tratta di film, solo con una durata molto breve. Però hai la possibilità di stare molto sul set e l'esperienza cresce".

Nello spot delle Fonzies Leone Balduzzi ha lavorato con attori professionisti e non. "Devo confessare che ho fatto meno fatica con gli attori di San Salvo che con alcuni professionisti che ho incontrato sui set. Abbiamo fatto i casting a San Salvo perchè lì c'è una compagnia teatrale guidata da mio zio Angelo Pagano, quindi avevamo già un bacino a cui attingere. Ricordo quando ero piccolo e andavo a vedere i loro spettacoli, ne ero davvero affascinato. Poterli dirigere in un mio lavoro è stato davvero emozionante".

La troupe, che si è aggirata in città per un paio di giorni, ha ricevuto un'ottima accoglienza. "Per essere una città che si trovava alle prime esperienze con un set in movimento devo dire che Vasto è stata molto accogliente. E' un territorio molto ben disposto, io lo chiamo movie-friendly. Ci sono tante località in cui è difficile girare, specie nei centri storici. Invece a Vasto abbiamo trovato massima disponibilità nei cittadini, in chi ha collaborato con noi e nel Comune che ci ha concesso tutte le autorizzazioni".

Era uno spoti di 30 o 40 secondi, a seconda della versione, ma le riprese sono state fatte con tutti i crismi di un set cinematografico. E i tanti cittadini che in estate avevano assistito a quando stava accadendo, hanno saputo mantenere il "segreto" fino al lancio ufficiale. "Trattandosi di una campagna pubblicitaria legata al concorso - ci aveva spiegato la direttrice di produzione sul set del Piccolo Circolo Garibaldino - siamo vincolati dal segreto industriale. Se le informazioni uscissero anzitempo i competitor dell'azienda potrebbero trarne vantaggio". E così notizie e fotografie sono rimaste blindate fino a qualche giorno fa. Nei prossimi giorni verranno pubblicate anche le foto backstage realizzate da Simona e Angelo di ZonzoWeb.

Foto concesse da Francescopaolo D'Adamo