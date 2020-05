Ancora un incidente alla rotatoria tra circonvallazione, corso Mazzini, via Incoronata e via San Sisto. Erano da poco quando due auto, una Fiat Punto e una Fiat Stilo, si sono scontrate nella percorrenza della rotatoria, probabilmente per un mancato rispetto delle precedenze in ingresso. Danni alle vetture ma fortunatamente nessun ferito in maniera grave. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Lunghe code si sono create nei due sensi di marcia, a causa dei veicoli che occupavano parte della strada. L'ennesimo incidente che si verifica in questo punto riporta al centro del dibattito la funzionalità di questa rotatoria. Prima provvisoria, poi definitiva, ma solo per metà, è spesso teatro di incidenti. Negli orari di ingresso e uscita dalle scuole gli autobus hanno più di una difficoltà a muoversi in questo punto. E poi ci sono le due strade laterali, via San Sisto e la traversa interna di corso Mazzini, da cui difficilmente si riesce ad immettersi sulla via principale.

Ma, a questa serie incredibile di incidenti e difficoltà per la viabilità, sembra che non si riesca a trovare una soluzione.