Avvicina i minorenni e cerca di farsi consegnare i loro cellulari. Ma loro, spaventati, si rifugiano in chiesa. E' accaduto domenica pomeriggio a Vasto.

Davanti alla cattedrale di San Giuseppe, alcuni ragazzini stavano giocando a breve distanza dai loro genitori. All'improvviso si è avvicinato a loro un ragazzo maggiorenne. "Aveva più o meno vent'anni. Era alto, magro e portava gli occhiali", raccontano alcuni testimoni. "Voleva che i minorenni gli dessero i telefonini, ma loro si sono impauriti e sono scappati in chiesa. Poi i genitori hanno mandato via il giovane che aveva importunato i loro figli".

In base a quanto raccontano altri testimoni, il ragazzo avrebbe tentato anche di prendere un passeggino in cui era adagiato un bimbo. Anche in questo caso sarebbe stato messo in fuga dai genitori del bambino.