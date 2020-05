E' partito ieri pomeriggio il convoglio dei carabinieri diretto in Kosovo carico del materiale raccolto a Vasto, grazie all'iniziativa del vastese appuntato scelto Nicola Del Prete e di sua moglie Sylvie Del Casale. Una gara di solidarietà, portata avanti tra marzo e maggio, che ha permesso di raccogliere decine di scatoloni di indumenti, giocattoli e quant'altro destinato alle famiglie povere del Kosovo. Un primo camion era partio a maggio, con il materiale poi distribuito dall'ambasciata italiana a Pristina. Nei giorni scorsi i carabinieri, in collaborazione con la Protezione Civile di Vasto, hanno caricato tanta altra merce.

Sabato scorso la signora Sylvie Del Casale e il brigadiere Fulvio Tambelli erano stati a ringraziare gli alunni dell'istituto comprensivo numero 2 a nome del comando MSU. Ieri è stata la volta degli alunni della nuova direzione didattica, presso la scuola Ritucci Chinni. "Siete la scuola che ha donato di più - ha detto la dirigente Maria Pia Di Carlo agli alunni -. Queste iniziative sono molto importanti, perchè ci sono bambini e ragazzi che vivono dall'altra parte del mare Adriatico ma non hanno la vostra fortuna".

Il brigadiere Tambelli ha raccontato ai ragazzi qualcosa della sua esperienza in Kosovo. "I bambini non sanno cos'è una playstation o una Wii - ha detto suscitando lo stupore degli alunni-, non hanno giocattoli o il riscaldamento. Ma ce ne sono tanti che non hanno nemmeno conosciuto i genitori, perchè la guerra glieli ha strappati via quando erano piccolissimi. Ecco perchè quello che voi avete donato è davvero prezioso. A volte sento qualcuno che mi dice: ma ci sono tanti poveri qui vicino, perchè pensare a quelli che vivono così lontano? Io rispondo che l'importante è avere il cuore predisposto a donare, poi non è importante se lo si fa al vicino di casa o a qualcuno che vive dall'altra parte del mondo".

Alle maestre della scuola è stata consegnata la lettera di ringraziamento ufficiale, insieme al cd con le foto che documentano la prima consegna operata da Nicola Del Prete e dai suoi colleghi. Ringraziamenti ufficiali anche per il gruppo comunale di Protezione Civile. "Ci sono sempre vicini -ha commentato la dirigente Di Carlo -. Li ringraziamo per aver collaborato in questa iniziativa e perchè sono sempre i nostri angeli custodi".