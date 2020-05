Quello appena trascorso è stato un fine settimana di gare che ha visto impegnate anche le formazioni giovanili. Di seguito il punto della situazione sui campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-0

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che al campo Ezio Pepe battono per 4-0 l´ostica Spal Lanciano e salgono a 6 punti in classifica. Al cospetto di un avversario che sicuramente metterà in difficoltà molte squadre, i vastesi hanno offerto un´ottima prestazione e soprattutto, a differenza dell´esordio a Montesilvano, sono stati cinici sotto porta, sfruttando quasi tutte le occasioni avute.



L´equilibrio di inizio gara viene spezzato al 17´: da un calcio d´angolo battuto da Benvenga interviene Ciccotosto, la palla si stampa sul palo e sulla ribattuta Frangione è lesto a insaccare la rete dell´1-0 vastese. Al 25´ la Bacigalupo raddoppia: percussione di Benvenga sulla fascia destra, cross per il puntuale inserimento di Ciccotosto che colpisce al volo e segna il 2-0, risultato sul quale si va al riposo.



Nella ripresa il tris della Bacigalupo arriva grazie a una spettacolare giocata di Natarelli che, da una palla alta proveniente da calcio d´angolo, non ci pensa due volte e scaraventa un fantastico tiro di collo esterno che si infila alle spalle del portiere avversario. Al 60´ i vastesi calano il poker con una bella iniziativa di Carriero che si inserisce alla perfezione in area e firma il suo primo gol con la maglia della Bacigalupo. Il match termina così 4-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che conquista un successo convincente contro la Spal Lanciano che, come detto in precedenza, non ha sfigurato e non meritava un passivo così pesante. In casa Bacigalupo la testa ora è rivolta alla prossima trasferta di Manoppello, impegno che si preannuncia molto duro. Forza ragazzi!



IL TABELLINO

BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-0 (2-0)

Reti: 17´ Frangione (B), 25´ Ciccotosto (B), 46´ Natarelli (B), 60´ Carriero (B).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione (Esposito), Carriero, Benvenga (Pianese), Ciccotosto (Aganippe), Natarelli (Marianacci), Fiore (Ciccarone), Santoro (Cozzolino). All. Baiocco





GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-2

Importantissimo successo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano per 2-1 il difficile campo del Fossacesia.

Primo tempo che parte con il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Costantini; i vastesi reagiscono e vanno vicini al gol prima con Alberico e poi con Galié, si va al riposo comunque sull´1-0.



Nella ripresa al 40´ arriva il pareggio della Bacigalupo con un perfetto calcio di punizione di Alberico che si infila sotto l´incrocio dei pali. Poco dopo il Fossacesia sfiora il nuovo vantaggio, ma il portiere vastese Colameo compie un miracolo e salva il risultato con una gran parata. Negli ultimi 10 minuti la Bacigalupo tenta il tutto per tutto: una buona occasione capita sui piedi di Napoletano, ma il portiere locale para.



I vastesi non si arrendono e a 2 minuti dalla fine trovano la rete della vittoria: travolgente azione di Fosco che si invola sulla fascia destra e crossa per Alberico che di testa segna il gol del 2-1 della Bacigalupo. É una vittoria preziosissima per la squadra di mister Massimo Baiocco che sale a 4 punti in classifica e ora nel prossimo turno attende i Quattro Colli; complimenti ragazzi!

IL TABELLINO

FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-2 (1-0)

Reti: 5´ Costantini (F), 40´ Alberico (B), 68´ Alberico (B).

Bacigalupo: Colameo, Maccione (Notarangelo), Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano, Antonino (De Rosa), Di Lorenzo (Carulli), Alberico, Di Virgilio, Galiè. All. Baiocco





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Allievi girone B. 5 squadre a punteggio pieno in vetta alla classifica: sono il Poggio degli Ulivi (13-0 sul San Salvo), la Giovanile Chieti (5-1 sul Manoppello Arabona), la Bacigalupo (4-0 sulla Spal Lanciano), la Caldora (4-1 sul Miglianico) e il Lauretum (1-0 sul River Casale). Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra D´Annunzio Marina e Virtus Vasto, mentre l´Acqua e Sapone e il Francavilla conquistano i primi 3 punti stagionali battendo rispettivamente il Sant´Anna e la Virtus Cupello.



Classifica allievi girone B: Bacigalupo, Caldora, Giovanile Chieti, Lauretum e Poggio degli Ulivi 6, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 4, Acqua e Sapone, Francavilla e Sant'Anna 3, Manoppello Arabona, Miglianico, River Casale, San Salvo, Spal Lanciano e Virtus Cupello 0



Giovanissimi girone B. Volano in testa alla classifica con 6 punti il Poggio degli Ulivi e il Penne che passano sui campi del San Salvo e dei Quattro Colli; alle loro spalle, a quota 4, ci sono i Delfini Biancazzurri (2-1 sulla Giovanile Chieti), il Francavilla (6-2 sulla Virtus Cupello), la Bacigalupo (2-1 sul Fossacesia), la Virtus Vasto (1-0 sulla D´Annunzio Marina) e la Caldora (0-0 con la Fater Angelini). Chiude il quadro del 2° turno il successo per 4-1 del River Casale contro il Lauretum.



Classifica giovanissimi girone B: Penne e Poggio degli Ulivi 6, Bacigalupo, Caldora, Delfini Biancazzurri, Francavilla e Virtus Vasto 4, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Lauretum e River Casale 3, Fater Angelini 1, Fossacesia, Quattro Colli, San Salvo e Virtus Cupello 0

Loris Napoletano