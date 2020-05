"Su questo documento c'è odore di naftalina. Ormai è vecchio di sei anni", afferma Etelwardo Sigismondi. "Ora l'amministrazione comunale lo ha riesumato perché, altrimenti, se non provvede ad approvarlo, la Regione, dopo tre solleciti, si riprenderà i fondi stanziati per la redazione del progetto: mille euro a pagina, 200 pagine, 200mila euro", rincara la dose Massimo Desiati. Progetto per Vasto e Fratelli d'Italia attaccano l'amministrazione Lapenna sul Piano intercomunale Vasto-San Salvo ("Cupello e Monteodorisio si sono tirate indietro tra le polemiche") e formulano una serie di proposte per aggiornare il documento di programmazione.

Gli emendamenti proposti da Desiati e Sigismondi insieme ad Andrea Bischia (Progetto per Vasto) verranno presentati oggi al tecnico che ha redatto il Piano, il professor Roberto Mascarucci. "Il nostro è un libro dei sogni? No - ribatte Desiati - perché il Cipe", comitato interministeriale di programmazione economica, "vuole questo: indirizzi di sviluppo senza limite finanziario. Il nostro non è un mero elenco, ma l'individuazione di opere necessarie".

"Negli ultimi anni i servizi sono stati accentrati tutti nei capoluoghi di provincia e, in particolare, nell'area metropolitana Chieti-Pescara. L'obiettivo, che io ho chiamato La grande Vasto, è far divenire questo territorio un polo attrattivo, creare una realtà di 100mila abitanti che possa fungere da elemento di riequilibrio territoriale e riportare servizi nel Vastese".

"Progetto per Vasto e Fratelli d'Italia - dice Desiati - stanno portando avanti iniziative politiche comuni. Manca il Pdl? Li informiamo sempre delle nostre iniziative".

Le proposte - Queste le modifiche proposte che PpV e FdI chiedono di inserire nel Piano intercomunale. Gli emendamenti, per essere validi ed efficaci, dovranno essere approvati dai Consigli comunali di Vasto e San Salvo.

Asse 1 – Attività produttive

- Area Industriale Punta Penna - Delocalizzazione industrie inquinanti

- Implementazione sistema industriale rivolto alle nanoteconologie

Asse 2 – Ambiente e Turismo

- Consolidamento idrogeologico versante est centro abitato

- Centraline di monitoraggio idrogeologico versante est centro abitato

- Risanamento Fosso marino e condotta di collegamento ai depuratori

- Realizzazione ed adeguamento nuove condotte separate acque bianche e nere

- Potenziamento depuratori comunali

- Installazione centraline di rilievo della qualità dell’aria

- Bonifica siti inquinati ex discariche di rifiuti solidi urbani

Asse 3 – Dotazioni territoriali

- Realizzazione casello autostradale “Vasto centro-San Salvo nord-Comprensorio”

- Riapertura e potenziamento scalo merci Vasto - San Salvo

- Potenziamento logistico terminal bus

- Consolidamento e ristrutturazione collegamento viario interno Vasto-San Salvo

Asse 4 – Qualità della vita

- Realizzazione della Cittadella dello Sport/Polo fieristico

- Riqualificazione Parco archeologico delle Terme romane ed Arena delle Grazie

- Ristrutturazione Palazzo Genova Rulli

- Allargamento pista ciclabile Vasto-San Salvo e realizzazione percorso pedonale

- Realizzazione polo di aggregazione per le associazioni di volontariato

- Realizzazione polo di aggregazione sociale e sportivo di Vasto Marina

- Arredo urbano del Centro storico

- Realizzazione del polo integrato della Protezione civile Vasto-San Salvo

- Recupero ambientale del Parco delle Lame ad uso sportivo e ricreativo