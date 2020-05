"Prendiamo atto che per qualcuno esistano parlamentari di serie A e altri di serie B". E' il Movimento 5 Stelle di Vasto ad esprimere disapprovazione per il mancato invito al senatore Gianluca Castaldi per la cerimonia di domenica scorsa al porto di Punta Penna, in cui sono stati inaugurati viale Marinai d'Italia e i nuovi spazi in banchina.

"Comuni, Provincia, Regione, Capitaneria di porto, sembra proprio non manchi nessuno alla ianugurazione tenutasi domenica scorsa - scrivono i rappresentani del Movimento in una nota-. Invitata anche l'Onorevole Amato, peccato le locali istituzioni si siano dimenticate dell'unico Senatore della Repubblica in carica di Vasto". Cioè Gianluca Castaldi, da poco vicecapogruppo a Palazzo Madama.

"Almeno il rispetto delle istituzioni sul piano formale! - sottolinea il M5S- Prendiamo atto che per qualcuno esistano parlamentari di serie A e altri di serie B. Quando organizzazioni di comando si chiudono in gruppi chiusi e distanti dalla società di solito si chiamano gang o bande, il nostro sincero auspicio è che la politica non degenerasse a tanto".