La BCC Vasto Basket si aspettava di vivere una serata di festa e le attese non sono state deluse. L'amichevole tra biancorossi e Roseto Sharks è stata il giusto sugello alla promozione in Divisione Nazionale B sfumata sul campo lo scorso anno ma arrivata grazie al ripescaggio, frutto del buon lavoro nelle ultime stagioni.

In campo è stata partita vera, con le formazioni allenate dai coach Di Salvatore e Melillo che si sono fronteggiate a viso aperto. I padroni di casa hanno dovuto fare i conti con l'inevitabile stanchezza, poichè erano alla terza partita in tre giorni consecutivi.

Ierbs e compagni hanno comunque messo il massimo impegno sul parquet, ben figurando di fronte ad un'avversaria di categoria superiore e davanti al presidente della Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo. I Roseto Sharks hanno dato l'impressione di giocare sempre controllando il match, con un ottimo attacco e una difesa a volte vulnerabile, che nella seconda parte di gara ha consentito ai padroni di casa di portarsi in vantaggio.

Tra i biancorossi "mano calda" per Biagio Sergio, con 4 bombe a referto, oltre che per il solito Dipierro e per il neoacquisto Federico Durini, ma in generale tutti i vastesi hanno giocato su ottimi livelli, strappando continui applausi al numeroso pubblico presente sugli spalti. I Roseto Sharks, hanno dimostrato una grande solidità, in una fase della stagione dove si lavora tanto in allenamento e quindi c'è il rischio di essere poi stanchi in partita. Ad impreziosire il match un Kewin Sowell in splendida forma che, nell'intervallo, ha dato vita ad una sorta di gara di schiacciate con il connazionale Legion.

Negli ultimi minuti del match coach Di Salvatore ha dato spazio a tutti i ragazzi presenti in panchina, terminando con un quintetto di under 19. Come curiosità la presenza contemporanea in campo di Enrico e Giuseppe Sabetta, padre e figlio. Il primo componente della terna aribitrale di serie A insieme a Federico Di Francesco e Luca Weidman, il secondo giovane promessa del vivaio della BCC Vasto Basket. In un campionato non sarebbe mai potuto accadere ma vista la non ufficialità del match si è potuto chiudere un occhio su questa regola.

Alla sirena finale il tabellone segnava 74-66, un risultato buono per le statistiche e che ha fatto accendere grandi sorrisi ai dirigenti vastesi. L'entusiasmo in vista dell'inizio della serie B è tanto. Ci pensa coach Di Salvatore a tenere tutti con i piedi per terra. "Noi giocheremo per salvarci". Aggiungendo poi: "Poi vedremo strada facendo cosa accadrà".

Il brindisi benaugurale. Prima del match brindisi benaugurale sul terrazzo del palazzetto. Il presidente Giancarlo Spadaccini ha voluto ringraziare tutti i componenti del direttivo, recentemente rinnovato, gli sponsor e tutti gli appassionati di pallacanestro che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. "Se ripenso al cammino di questi anni mi vengono i brividi. Solo tre anni fa eravamo a giocare un campionato regionale, oggi siamo in serie B". Al suo fianco il presidente onorario Remo Salvatorelli, insieme al presidente della BCC della Valle del Trigno Nicola Valentini, oltre ai tanti dirigenti della società. Prima della palla a due è stato il vicepresidente del consiglio comunale, Luigi Marcello, a consegnare ai Roseto Sharks la riproduzione del monumento alla Bagnante, mentre Valentini ha premiato i tre arbitri.

Bcc Vato Basket: Sergio 16, Di Carmine 6, Di Pierro 14, Di Tizio 12, Sabetta, Ierbs, Durini 10, Menna, Maggio 3, Marinelli 3, Salvatorelli, Bucci 2, Rinaldi, Serroni, Magrì. Coach: Di Salvatore

Roseto Sharks: De Dominicis 2, Sowell 19, Antonini, Legion 20, Stanic 9, Marini 2, Papa 7, Pomenti 11, Gloria, Bisconti 6. Coach: Melillo

Foto di Luca Marinozzi