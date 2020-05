Sono state ore di apprensione quelle vissute dalla famiglia di A.L., 80enne vastese, che aveva fatto perdere le sue tracce nella tarda mattinata. L'uomo, residente nel quartiere San Paolo, approfittando della bella giornata, era uscito per una passeggiata. Si era però allontanato molto dalla sua zona di residenza e non era stato in grado di tornare verso casa, forse per una temporanea perdita di memoria.

La figlia, preoccupata non vedendolo rientrare ad ora di pranzo, aveva chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche. E' stata diffusa la descrizione dell'uomo, chidendo anche il supporto del Gruppo Comunale di Protezione civile, per una ricerca capillare in città.

E sono stati proprio gli uomini coordinati da Eustachio Frangione a trovarlo seduto, molto tranquillo, su una panchina di via Ciccarone. L'ottantenne è stato così riaccompagnato a casa, dove è stato riabbracciato dai suoi cari.