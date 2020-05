Raffineria in mare, il ministro:

“Credo che chi ha responsabilità di governo, tanto più in presenza di un conflitto così forte e di un impianto che può produrre potenzialmente rischi ambientali, abbia sempre il dovere di verifiche scrupolose utilizzando tutte le procedure previste”.

Il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, interviene così nella vicenda Ombrina mare, il campo petrolifero che la Medoil (Mediterranean oil and gas) chiede di ampliare nel Medio Adriatico, davanti alla Costa teatina e non lontano dalla riserva naturale di Punta Aderci. Lo fa con una lettera pubblicata sul settimanale L’Espresso (numero 37 del 19 settembre 2013) in cui risponde a una precedente missiva inviata allo stesso giornale da Chicco Testa, dirigente della compagnia petrolifera inglese.

La polemica - “Sottovoce – ha scritto Testa – mi è stato detto che le ragioni dei rinvii sono le prossime elezioni regionali abruzzesi e le opposizioni che in loco si sono manifestate”.

“Lei – prosegue il manager – ha estratto dal guazzabuglio manzoniano della legislazione italiana un altro pretesto. Oggi, secondo lei, non basta piùla Via(valutazione d’impatto ambientale), ma ci vuole anche l’Aia (autorizzazione integrata ambientale), che 10 mesi fa il suo Ministero aveva detto, e scritto, non essere necessaria per l’avvio del progetto”.

Testa quindi annuncia “un ultimo tentativo. Tanto per cambiare, un ricorso al Tar, dall’esito incerto, ma che è la sola arma che le aziende ormai hanno in questo Paese per difendere i loro legittimi interessi. Prima di abbandonare l’Italia al suo destino e spostare altrove investimenti, ingegneri, geologi e tecnici. Malta, Cipro, Israele… o, perché no, le Seychelles. Paesi anch’essi fortemente turistici, ma evidentemente senza la sindrome da elezioni come in Abruzzo. In nessuno di questi Paesi si rinuncia all’ambiente, siamo noi che speculiamo sull’ambiente per asservirlo a interessi partitici ed elettorali. Il prezzo – conclude Testa – lo pagano i lavoratori e il nostro Paese, la cui credibilità verso chi è ancora disposto a investirvi è ormai ridotta al lumicino”.

La replica – Su Ombrina mare, Orlando replica sottolineando come “tutti i soggetti sociali, le istituzioni, le comunità abruzzesi sono contrarissime all’intervento. Non si tratta solo di dubbi mossi da intellettuali o ambientalisti, ma di un’irriducibile ostilità espressa da categorie, imprenditori e operatori economici che vedono a rischio le loro prospettive di sviluppo locale: il progetto viene contestato perché i cittadini hanno paura (o sono convinti) che il danno collettivo sia più grande dei vantaggi petroliferi. In poche parole, emerge un conflitto anche sociale tra modelli di economia (petrolio contro turismo), tra diversi usi del territorio emerso e sommerso, tra diverse prospettive di sviluppo in una zona dove il bisogno di lavoro è forte. Se, come lei sostiene, le prospettive occupazionali sono sempre state usate strumentalmente a fini elettorali perché ora, con la crisi che morde, il decollo di un’iniziativa promettente per lavoro e sviluppo come quella che lei sostiene sarebbe ostacolata proprio dall’imminenza delle prossime elezioni regionali? Un bel paradosso non trova? Che forse, mi permetto di suggerire, sarebbe suonato meno stridente sela Medoil avesse impiegato più energie sul territorio per illustrare il suo punto di vista”.

“La mia richiesta di un’autorizzazione integrata ambientale – spiega Orlando - è dettata esclusivamente dalla necessità di chiarire le problematiche connesse a una tipologia di processo industriale particolare, visto che qui si discute non solo di una piattaforma petrolifera a soli 6 chilometri dalla costa, ma anche di una gigantesca nave-raffineria, stanziale, in appoggio”.