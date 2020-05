Nel primo giorno d’autunno, i vastesi esordiscono contro l’ostica formazione del Pratello , squadra ben organizzata che sarà una mina vagante in questa Eccellenza Uisp, portando a casa solo un punto che va strettissimo ai biancorossi viste le numerose occasioni sprecate. Per la prima gara stagionale, il nuovo Boca Punta Penna rimesso a lucido dalla nuova dirigenza grazie alla mano che i fondatori stanno continuando a dare, sfoggiano una divisa inedita con la maglia blu da trasferta e i pantaloncini e calzettoni rossi, aspettando le divise biancorosse per i nuovi acquisti.

Mister Bozzelli, riconfermato dopo le ultime sette gare della scorsa stagione, sceglie di andare avanti con il suo 4-2-4 con Giardino Simone tra i pali, Brindisi e Maccione terzini con Cantalicio e Di Giacomo ad erigere la diga centralmente, i due mediani sono De Gregorio e Mariotti Gaetano (nominato nuovo Capitano), mentre nel quartetto offensivo, guidati al centro dai bomber Russo e Ricci, trovano spazio Crisanti a sinistra e il nuovo acquisto Mazza a destra.

La gara è subito molto combattuta, con i ragazzi di mister Lanzellotto che riescono ad interrompere spesso il gioco non facendo giungere i palloni sulle fasce, ma alla prima occasione in cui Mariotti riesce a lanciare Crisanti, il numero 18 vastese salta il suo avversario vicino alla bandierina prima di esser steso; la punizione è invitante e proprio Crisanti, designato dal tecnico ad inizio gara, batte e coglie in pieno la traversa con il pallone che sbatte sulla linea prima che Russo calci a botta sicura, ma un difensore riesce a deviare in angolo miracolosamente.



Questa prima azione mette subito la carica ai vastesi e poco dopo è Crisanti a lanciare Russo, che liberandosi del suo marcatore riesce a tirare di sinistro impensierendo l’estremo difensore ospite. Al 20’ si contano già alcune belle azioni dei biancorossi e ancora nessuna dei gialloneri, grazie alla prova superlativa del pacchetto difensivo, che non si lascia sfuggire nemmeno un pallone.



Al 27’ è Mazza che raccoglie un cross fuori area e calcia al volo, facendo fare un figurone al portiere avversario che vola a deviarla in angolo, sul quale dopo una mischia la palla arriva a Ricci che di sinistro calcia debolmente su un difensore avversario lamentandosi di un presunto tocco di mano.



I gialloneri provano ad affacciarsi dalle parti di Giardino e su una loro incursione offensiva, Cantalicio blocca l’azione e lancia Crisanti che di prima manda Russo verso il portiere avversario, la punta è bravissima a saltare il centrale difensivo e a calciare di destro ma solo il palo gli nega la gioia del gol, così come dopo alcuni minuti è l’estremo difensore avversario a negarglielo con una parata incredibile.



La ripresa vede i ragazzi di mister Bozzelli calare un po’ di condizione e fondamentali sono i cambi per avere più freschezza, come gli innesti di Pedace, Panerai e F.Mariotti oltre agli esordi di Masina e di Chicharro, punta italo-venezuelana. Proprio “il Cicca” riesce a farsi vedere in un paio di occasioni aiutando i centrocampisti e arrivando in leggero ritardo all’appuntamento con il pallone lanciatogli da Crisanti.



I gialloneri riescono ad impensierire Giardino con un colpo di testa che va a finire alto di poco, ma oltre a questa azione e ad un colpo di testa di Chicharro che finisce sull’esterno della rete, non ci sono molte azioni da raccontare. Negli ultimi minuti, in campo anche Luca Giardino che festeggia così i suoi 30 anni con la creatura che ha fondato nel 2010.



Gara che è stata piacevole e combattuta, anche se il risultato di 0-0 penalizza un po’ il Boca Punta Penna, ma ciò che la fortuna ha tolto oggi, speriamo venga restituito più avanti. Cogliamo l’occasione per fare un po’ di auguri ai nostri atleti, partendo da Serafini che è diventato padre della piccola Ludovica qualche giorno addietro, Luca Giardino per i suoi 30 anni, il “Panzer” indimenticabile numero 10 e uomo spogliatoio biancorosso per il superamento di un esame che lo ha fatto penare e facciamo un in bocca al lupo a Fernandéz che tra quindici giorni tornerà ad allenarsi con i compagni dopo uno stop di 6 mesi, in cui però è sempre stato presente per il grande attaccamento alla maglia.



Ovviamente la nuova dirigenza si augura di potersi togliere tante soddisfazioni in questa nuova annata e coglie l’occasione per fare un enorme in bocca al lupo a tutti gli atleti e soprattutto ai nuovi arrivati e a coloro che stanno per firmare. Nel fare questo, ringraziamo tutti gli sponsor che fino ad ora ci stanno dando una mano, come: Tornese, Di Lello, Sanitaria Savelli, Galiè autodemolizioni, Dolce Passione, Giovani in movimento ed altri, oltre a Crisanti che ha preso la prima multa stagionale per l’ammonizione su protesta.





Pratello – Boca Punta Penna 0-0

ASD Boca Punta Penna (4-2-4): 12 Giardino S; 2 Brindisi, 6 Cantalicio, 11 Di Giacomo, 3 Maccione; 4 De Gregorio, 8 G.Mariotti (C); 16 Mazza, 7 Ricci, 10 Russo, 18 Crisanti. A disposizione: 5 Pedace, 9 Chicharro, 13 F.Mariotti, 14 Masina, 15 Panerai, 17 L.Giardino. Allenatore: Bozzelli. Dirigenti: S.La Verghetta, Fernandéz.

Ufficio stampa Boca Punta Penna